迎向2023年！麗寶跨年晚會湧3萬人 旺福揭序幕嗨翻全場

準備告別2022年，「2023台中新站麗寶跨年晚會」在麗寶樂園渡假區第二停車場熱鬧展開，開場由剛獲得金音獎最佳樂團肯定的旺福樂團開場，帶來「我當你空氣」、「迷你裙」等膾炙人口的歌曲，嗨翻現場，跨年晚會開唱已有3萬名遊客，人潮車潮持續湧進中。

麗寶樂園渡假區表示，許多粉絲今天中午就陸續排隊等著卡位入場，搶好最佳位置一睹偶像風采，今年晚會卡司堅強，陣容有金鐘獎最佳戲劇主題曲歌手「琳誼」以及金音獎奪下雙獎肯定的最大贏家「熊仔」，還有「水星-AcQUA源少年」及「木星」、「魏嘉瑩」、「郭芝吟」、「麋先生」勁歌熱舞、熱力嗨唱。

倒數時刻由原子少年天王星大合體，超高人氣的團員小孩－何世華與觀眾一同迎接2023年，倒數後由告五人唱響2023年序曲，帶來精彩表演。