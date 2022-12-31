影／台中跨年有滿滿回憶殺！平民天后徐懷鈺穿中空裝現身

「2023閃耀台中跨年夜」今晚在水湳中央公園登場，晚間9點場內已聚集超過7.5萬人，台中市政府已啟動防踩踏機制。另外，平民天后徐懷鈺強勢回歸跨年場，以一襲火紅性感的中空裝現身台中場，露出白皙長腿，接連帶來「妙妙妙」、「我是女生」等經典歌曲，滿滿回憶殺。

徐懷鈺今晚在台中跨年演出，一身火紅性感的中空裝現身，白皙肌膚與長腿一覽無遺。她今晚也重新編曲，帶來「妙妙妙」、「NANA」、「分飛」、「我是女生」等4首經典歌曲，讓觀眾聽得意猶未盡。

因應南韓踩踏事件，台中市政府首度制定防踩踏計畫，晚會場內湧入7.5萬人時，防踩踏小組將啟動就位，達9萬人將停止入場，管制點「只出不進」，萬一發生意外，已規畫疏散引導與路線。

新聞局表示，截至今晚9點左右，台中跨年晚會場內達7.5萬人，場外2萬餘人，共近10萬人。9點時已啟動場內防踩踏機制，防踩踏小組成員已就定位準備應變。