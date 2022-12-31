台中跨年湧入6萬人 各接駁站湧人潮、周邊交通車流多

台中市跨年晚會今晚在水湳中央公園舉行，由搖滾天團八三夭開唱，情歌王子周興哲陪倒數，倒數後還有3分鐘的高空煙火秀，吸引眾多人潮前往，各接駁站陸續湧入排隊人潮，周邊交通車流多，有幾個路段較壅塞。今晚8點左右，主辦單位宣布現場已經湧入6萬人。

交通局表示，接近下午4時，各接駁站陸續湧入排隊人潮，準備前往跨年會場。截至晚上7時，接駁車共發50車次，其中以松竹線及市政府線為熱門路線，另會場周邊停車場部份，創研22及創研26停車場使用率已近7成，機車停車區已停放逾千輛。

此外，交通局即時監控車流，並在現場警察及交管人員執行交通疏導措施下，雖周邊道路有車潮出現，但行車秩序良好，接駁車也疏運順利。

根據「台中市即時交通資訊網」顯示，截至晚間20點左右，除了河南路二段、福星路、文華路較壅塞，平均時數約在10公里，其他包含中清路、西屯路二段，皆屬於車多狀況，並未造成壅塞情形。