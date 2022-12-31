台中跨年湧入4萬人 搖滾天團「八三夭」開場嗨翻現場
台中跨年晚會7點正式演出，由搖滾天團「八三夭」開場，觀眾陸續進場，主辦單位也於晚間7時左右，宣布現場已經湧入4萬人，預計倒數前30分鐘達最高峰；會場周邊雖然車流較多，但交通狀況仍維持順暢。
台中跨年晚會在水湳中央公園舉行，下午3點半開放進場，觀眾陸續進場，有民眾在後方草地鋪野餐墊席地而坐，也有民眾特地帶椅子坐著觀賞，相當愜意。林姓男子與朋友一起來跨年，他說，自己住在附近，今年特別來晚會感受跨年氣氛，最期待最後的煙火秀。
新聞局表示，長達6小時的跨年晚會，精彩卡司輪番上陣，有年輕人喜愛的迷幻歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、搖滾天團八三夭、「原子少年—水星」AcQUA源少年、「原子少年」人氣冠軍「天王星」、人氣偶像團體「五堅情」、Bii畢書盡、饒舌天團「頑童」的大淵、韓國創作才子Shaun、小天后陳芳語、實力派才女閻奕格、鼓鼓呂思緯、文青樂團告五人、來自台中的創作歌手魏嘉瑩，另外還有平民天后徐懷鈺、金曲獎台語歌后江惠儀等大咖歌手精彩演出。
新聞局表示，市府也安排精彩煙火秀，倒數後長達188秒的高空煙火，近百種煙火花色排列組合，包含2023榮耀台中、百花齊放焰舞星空、奔向未來動感無限、彩金流瀑幸福台中等四大主題，煙火施放面寬達250公尺，點亮中央公園，迎接新年。
市府也規劃4條免費接駁路線，包含捷運市府站、台鐵松竹站、秋紅谷站及北水湳停車場。搭乘高鐵的民眾，可轉乘捷運至市政府站，再搭乘接駁車前往會場；搭乘台鐵的民眾，可在松竹站下車轉搭接駁車；搭乘國道客運或台灣大道沿線公車的民眾，可在朝富路及市政北七路的路口，搭乘秋紅谷線接駁車前往會場參加活動，相關路線上的公車、捷運、台鐵也將配合活動延後收班。
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