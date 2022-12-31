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搶排紫南宮錢母 民眾搭帳篷泡茶稻田變露營區

中央社／ 南投31日電

南投竹山紫南宮元旦將發放兔年招財錢母，上午開放排隊沒多久，已有民眾帶帳篷前來，紫南宮旁稻田變露營區，排隊人龍長約2公里；紫南宮表示，贈送錢母外，民眾還能抽金戒指。

南投竹山鎮紫南宮明天發放兔年招財錢母，排在前4168名的民眾還可獲得金雞蛋，內有福氣兌換券，可抽現金新台幣2000元及金戒指等獎品，只要在明天上午9時前排進隊伍，廟方都保證可領到招財錢母。

紫南宮管理委員會主任委員莊秋安今天接受媒體聯訪表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及廟方人員忙碌，僅元旦發放錢母，農曆大年初一不再發放，可能改成發放套幣及捐血活動。

一名帶著帳篷茶具來排隊的民眾接受媒體聯訪時說，聽說紫南宮很靈驗，特別和朋友從嘉義來排隊，排隊的時候怕無聊，所以帶了茶具，一面排隊一面泡茶，消磨時間。

紫南宮 南投

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