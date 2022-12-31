聽新聞
test
0:00 / 0:00
「饅」心歡喜拿春聯 溪湖竹頭腳居民笑呵呵
歲末年終，彰化縣墨友書畫學會攜手溪湖里震福宮、饅頭哥哥和饅頭姐姐，今天在震福宮舉辦揮毫送春聯兼送饅頭，剛寫好的春聯墨汁未乾，現做饅頭熱騰騰，民眾熱烈索取，震福宮提前洋溢新春喜氣。
饅頭哥哥、饅頭姐姐（林波、靳寶儀夫婦）10天前開著小貨車，載著工具和材料到溪湖鎮教民眾做饅頭，為了今天這場活動多留一天。上午蒸饅頭時雖有志工不慎被熱水燙傷右腳，包紮後仍留下繼續幫忙，讓全體參與送春聯和饅頭的人員「揪咁心」。
發起活動的墨友書畫學會副理事長陳金寬表示，去年他的妻子罹病，震福宮寫神大帝附身乩童聖示一定可以病癒沒事，他當下許願若真如此，將舉辦一齣酬神戲及揮毫送在地鄉親春聯，他的妻子果真好起來，於是他和妻子請示神明擇定今天寫春聯送給河東里「竹頭腳」鄉親，合計6名老師揮毫送出200幅春聯和30張年畫。
震福宮主任委員巫釧榮說，饅頭哥哥和饅頭姐姐認同震福宮長期關懷弱勢做公益，10天前來震福宮，溪湖鎮民代表楊舒萍及多個公司企業、公益社團贊助麵粉等食材，饅頭哥哥和饅頭姐姐已經製作約5千個饅頭送給彰、雲、嘉三縣市的醫事人員，今天結合墨友書畫學會揮毫春聯送鄉親，再製作約300個饅頭連同春聯送給在地居民。
震福宮起源1898年（清光緒24年）洪水氾濫，雷聲大作，信徒楊代在東螺溪畔發現一神尊，撈起帶回家中供奉，洪水剛好退去。這尊神尊為鳥嘴人身，是民間尊稱「雷神大帝」，從此成為溪湖當地居民的信仰。2004年信徒覓地集資建雷公廟，命名震福宮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言