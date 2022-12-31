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2023元旦來這裡賞楓迎曙光 大雪山、東勢林場滿山楓紅

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供

2023年元旦到哪迎接晨曦？東勢林區管理處指出，經過這幾次寒流洗禮，大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年；東勢林場園內楓紅狀況佳，元旦連假賞楓熱點之一。

從東勢區出發到大雪山約需1至1.5小時車程，東勢林管處指出，大雪山的楓樹種類以台灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等為主，目前林道沿途抬頭即可看到紅、黃點綴的變色楓葉。

著名的49K小雪山資訊站區域入口，聳立一棵台灣紅榨槭，在藍天襯托下紅得亮眼，讓人無法忽視，更是許多遊客、網紅拍照、打卡熱點。

大雪山林道抬頭可見紅、綠、黃、橘等楓葉交織，低頭可見落葉積累的浪漫紅毯；林管處表示，現在正是大雪山雲海季節，飄散在山巒間的雲海、晚霞映襯嫣紅的楓葉，詩情畫意相當浪漫，是大雪山的冬季風物詩篇。

東勢林場遊樂區推出「悠遊森林迎曙光」系列活動，即日起至明年1月20日止，每天上午10點前入園可享早鳥160元門票優惠。農場表示，場內正值滿山楓紅，元旦連假舉辦闖關活動，歡迎民眾上山迎新年。

位於台中市東勢區的東勢林場遊樂區，農場楓香、青楓、落羽松、油桐樹等變色葉植物紛紛換上鮮豔的冬衣，轉換顏色，滿山楓紅，相當漂亮。

大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林場園內楓紅狀況佳，元旦連假是賞楓熱點之一。圖／東勢林場提供
東勢林場園內楓紅狀況佳，元旦連假是賞楓熱點之一。圖／東勢林場提供
大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供
大雪山國家森林遊樂區的楓紅達八成，民眾可登山欣賞迎接新年日出，沿途漫步在楓紅樹下，開啟朝氣十足的新年。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林場園內楓紅狀況佳，元旦連假是賞楓熱點之一。圖／東勢林場提供
東勢林場園內楓紅狀況佳，元旦連假是賞楓熱點之一。圖／東勢林場提供

元旦連假 東勢林場 落羽松 賞楓 迎曙光

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