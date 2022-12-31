中部車主小心荷包！元旦連假這處最多 單日破200張罰單
今天是元旦連續假期第一天，台中市警局烏日分局與台灣高鐵成立高鐵站區行車流暢中心，調派警力疏導，預估後天下午3時後湧入收假車潮。警方提醒，高鐵台中站區旅客接送採分流分區科技執法，為台中開單量榜首，昨現返鄉車潮，開出逾200張罰單，提醒民眾配合，以免荷包失血。
台中市警局烏日分局三和派出所副所長李元寶說明，元旦連假高鐵台中站區返鄉車潮出現在昨晚6時至8時，依往年經驗，預估收假車潮落在明年1月2日下午3時以後，提醒民眾出門前可先利用「高速公路1968」APP查詢，避開尖峰時段及路段；如遇車多壅塞，請遵守交通管制或現場人員引導；搭乘計程車若遇違規攬客，請撥打110報案。
李元寶說，高鐵站區一、二樓採接送分區分流科技執法，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，透過智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發，平日單日開單量逾百張罰單，假日逾200張罰單。
李元寶指出，高鐵站1樓7號門則為接客專用，限時3分鐘停留，禁臨停送客，2樓為送客專用，只供民眾下車，限時3分鐘停留，禁止臨停載客。最常被開單是車輛在1樓接客專用區停等超過3分鐘，或在一樓送客，建議可提前抵達停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場(嘟嘟房)，保有30分鐘免費停等；車輛在二樓載客，或停留超3分鐘也會被開單。
李元寶建議，中彰投旅客可分流進出高鐵台中站，南投民眾請由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾請由王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路；台中民眾請由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路( 建國路、學田路、中山路等）；也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言