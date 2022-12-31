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最難建的學校 南投力行國小歷經8年完成校舍改建

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華（左一）參加力行國小校舍啟用，學生導覽介紹學校歷史。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（左一）參加力行國小校舍啟用，學生導覽介紹學校歷史。圖／南投縣政府提供

有最難修的道路，就有最難興建的學校！南投縣仁愛鄉力行國小校園老舊，需要重新改建，但因力行產業道路經常坍方中斷，讓廠商視為畏途不敢投標，南投縣長許淑華說，7千多萬的改建工程，前後流標8次，花了8年時間，趕在年終最後一天落成，這是送給師生和部落居民最好的新年禮物。

新任縣長許淑華今天趕了一百多公里路，翻山越嶺參與力行國小校舍落成典禮和校慶，許淑華當起臨時保母，拿著奶瓶幫忙幼兒餵牛奶，居民和師生感受美女縣長的親切體貼。

許淑華說，力行國小舊教學大樓及教師宿舍，都是921地震前興建，為給偏鄉孩子更好的教育環境，縣府爭取中央補助，獲教育部核定7166萬改建，偏鄉資源缺乏，這次能順利完成改建，許淑華感謝前縣長林明溱的決心和各界長期協助。

力行國小校在馬烈霸部落，部落居民為泰雅族賽考列克群，新校舍一樓為辦公室、多功能專科教室、幼兒園、廚房及餐廳；二樓為校長室、資訊教室與各班教室；三樓為社區共讀站與圖書館，不僅有泰雅族文化特色，也提供多元服務功能。

力行國小校長吳松輝說，力行產業道路地質脆弱，校舍興建工程格外困難，雨季一來，力行產業道路一坍方、中斷，物料運不進來，學校工程就必須被迫停工，部落缺水，水源不足也要停工。就這樣做做停停、前後花8年時間，才克服所有困難完成改建，相當不容易。

今天校慶活動，仁愛鄉長江子信、縣議員林婷立、力行村長白明惠、翠華村長高政光、歷屆校友及居民都到校園慶祝，看到嶄新完善的校園，大家更格外珍惜。

吳松輝表示，力行國小小學生人數不多，興建校舍投入7千多萬元，換算平均每名學生投資二百多萬元。部落耆老依循古禮舉行祈福儀式，校園內也升起熱氣球，學生宋祈昕、蔡庭妤擔任導覽員，向許淑華介紹學校和老照片，許淑華寫下「學運昌隆」四字，送給力行國小紀念。

仁愛鄉力行國小因力行產業道路經常坍方中斷讓廠商卻步，校舍經過8年時間，終於落成啟用。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉力行國小因力行產業道路經常坍方中斷讓廠商卻步，校舍經過8年時間，終於落成啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華參加力行國小校舍落成典禮，還拿著奶瓶幫忙餵幼兒牛奶，親切體貼讓部落居民相當開心。圖／讀者提供
南投縣長許淑華參加力行國小校舍落成典禮，還拿著奶瓶幫忙餵幼兒牛奶，親切體貼讓部落居民相當開心。圖／讀者提供
仁愛鄉力行國小校舍經過8年時間終於重建完成，縣長許淑華和師生一同慶祝校舍啟用。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉力行國小校舍經過8年時間終於重建完成，縣長許淑華和師生一同慶祝校舍啟用。圖／南投縣政府提供

許淑華 偏鄉 林明溱

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