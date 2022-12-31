中市敬老愛心卡明年發新卡 市民可到這兩家公司免費申請

台中市敬老愛心卡受長者及身心障礙朋友喜愛，明年1月1日起發新卡，市府社福點數額度及補助範圍均相同，符合資格市民可依使用需求，到一卡通、悠遊卡兩家票證公司免費申請並領卡，且免經綁定，即享有市民限定的「雙十公車」乘車優惠

交通局長葉昭甫表示，敬老愛心卡多年採複數決標發卡公司供民眾選擇，因年度契約重新招標，明年起由一卡通、悠遊卡取得發卡權利，申辦市民可自由選擇，兩家公司各提供服務據點，方便持卡人就近處理卡片相關問題。

另為讓持卡人免於奔波，敬老愛心卡免經綁定即享有台中市民限定「雙十公車」優惠乘車優惠，搭乘超過10公里最多扣10點，且全額可由點數扣抵，鼓勵長輩多利用大眾運輸工具走出戶外，促進身心健康。

葉昭甫說，敬老愛心卡補助對象為設籍台中市年滿65歲以上老人、年滿55歲以上原住民及身心障礙者，並給予持卡者每月1000點免費額度，原住民則1500點，可用於搭乘台中捷運、雙十公車、國道客運、計程車、至國民運動中心運動，到衛生所及合約診所折抵50元費用等。

交通局指出，符合申請資格的市民，可持身分證(身心障礙者檢附身心障礙證明)、最近兩年內二吋彩色照片一張至台中市各區公所辦理，現場辦理即可領卡。