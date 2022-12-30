快訊

掌眾院最後4天！民主黨曝川普終極秘密 公開6年稅表

「雙衰臨門」自曝確診 館長痛罵高端：就是來玩錢的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣跨年元旦連假訂房率大回溫 溪頭、清境還有機會

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣跨年及元旦連假訂房率大回溫，各景點除溪頭、清境還有少量零星空房外，日月潭幾乎全部客滿。記者黑中亮／攝影
南投縣跨年及元旦連假訂房率大回溫，各景點除溪頭、清境還有少量零星空房外，日月潭幾乎全部客滿。記者黑中亮／攝影

南投縣跨年元旦連假訂房率大回溫，12月31日跨年夜是最高峰，各景點除溪頭、清境還有少量零星空房外，日月潭幾乎全部客滿，南投縣旅館公會理事長李吉田表示，南投縣各旅館跨年房間從九成到客滿，元旦則有8至9成，基本上從疫情解封以來，已全部回復正常，但連假過後到春節前的住房率還要努力。

日月潭周遭旅宿業者指出，日月潭拜跨年夜有花火節慶祝活動，馥麗、雲品、涵碧樓等飯店12月31日早已客滿，目前僅剩下部分套房還可預訂，但元旦起只有7成左右，至於能延至春節連假，業者預估今年春節因假期略長，目前除夕及初五約為8成，但初一至初四已客滿。

清境民宿協會理事長蔣政緯表示，清境高海拔跨年及元旦看日出等活動，每年都是遊客前來的重點，今年清境民宿訂房都有9成以上，清境國民賓館跨年夜達9成，元旦逾7成，但受限於今年合歡山跨年天候不佳，下雨造成道路低溫結冰，公路單位可能在翠峰以上路段進行交通管制，預告降雨或降雪時勢必無法看到日出曙光，不如留在清境農場欣賞元旦曙光及雲海。

溪頭方面，同樣是跨年的入住率最高，從溪頭福華、米堤、夏緹等飯店，12月31日全都客滿，不過青年活動中心、溪頭教育中心都已達8、9成，元旦訂房约4至6成，不過春節連假訂房還要加油。

南投縣跨年及元旦連假訂房率大回溫，各景點除溪頭、清境還有少量零星空房外，日月潭幾乎全部客滿。記者黑中亮／攝影
南投縣跨年及元旦連假訂房率大回溫，各景點除溪頭、清境還有少量零星空房外，日月潭幾乎全部客滿。記者黑中亮／攝影
南投縣跨年及元旦連假訂房率大回溫，各景點除溪頭、清境還有少量零星空房外，日月潭幾乎全部客滿。記者黑中亮／攝影
南投縣跨年及元旦連假訂房率大回溫，各景點除溪頭、清境還有少量零星空房外，日月潭幾乎全部客滿。記者黑中亮／攝影

元旦連假 跨年 清境

延伸閱讀

影／高雄元旦煙火夜間測試 短暫60秒讓人驚呼連連

劍湖山跨年周邊道路管制 可提早這時段入場避車潮

國二女遭母反對跨年和異性過夜竟威脅離家出走 網建議「這招」被推爆

高雄夢時代跨年明天登場 紙箱、野餐墊及帳篷進場卡位

相關新聞

南投縣跨年元旦連假訂房率大回溫 溪頭、清境還有機會

南投縣跨年及元旦連假訂房率大回溫，12月31日跨年夜是最高峰，各景點除溪頭、清境還有少量零星空房外，日月潭幾乎全部客滿，...

南投第二選區立委補選民調 國民黨仍是林宋游3人不變

隨著許淑華就任南投縣長後，南投第二選區立委補選訂於3月4日投票，據知民進黨黨中央已展開電話民調，極可能下星期正式徵召蔡培...

彰化花海季開跑 生物老師：別再果實種子傻傻分不清

彰化縣冬季花田進入盛開期，不少農民對遊客講解時都說「在田裡撒下花的種子」。芳苑國小生物教師黃鵬霖今天「小科普」指出，在花...

國四豐潭段明年1月16日通車 1月14日千名跑友國道開跑

國道四號台中環線豐原潭子段全線11公里，斥資305億元，明年1月16日通車。立委楊瓊瓔、江啟臣今邀集相關單位現勘，感謝中...

疫情趨緩 中市確診者關懷包明年元旦起退場

國內疫情趨緩，國內本土嚴重特殊傳染性肺炎確診個案中，有99.6%以上為輕症或無症狀個案，民眾逐步回歸常態生活。台中市衛生...

寒冬捐贈百台瓦斯器具 欣中天然氣：對市民支持的感恩

歲末寒冬，台中市欣中天然氣股份有限公司上午贈送100台瓦斯器具予台中市政府與台中市榮民服務處，以轉贈給需要的弱勢家庭。總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。