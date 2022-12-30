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南投縣跨年元旦連假訂房率大回溫 溪頭、清境還有機會
南投縣跨年及元旦連假訂房率大回溫，12月31日跨年夜是最高峰，各景點除溪頭、清境還有少量零星空房外，日月潭幾乎全部客滿，南投縣旅館公會理事長李吉田表示，南投縣各旅館跨年房間從九成到客滿，元旦則有8至9成，基本上從疫情解封以來，已全部回復正常，但連假過後到春節前的住房率還要努力。
日月潭周遭旅宿業者指出，日月潭拜跨年夜有花火節慶祝活動，馥麗、雲品、涵碧樓等飯店12月31日早已客滿，目前僅剩下部分套房還可預訂，但元旦起只有7成左右，至於能延至春節連假，業者預估今年春節因假期略長，目前除夕及初五約為8成，但初一至初四已客滿。
清境民宿協會理事長蔣政緯表示，清境高海拔跨年及元旦看日出等活動，每年都是遊客前來的重點，今年清境民宿訂房都有9成以上，清境國民賓館跨年夜達9成，元旦逾7成，但受限於今年合歡山跨年天候不佳，下雨造成道路低溫結冰，公路單位可能在翠峰以上路段進行交通管制，預告降雨或降雪時勢必無法看到日出曙光，不如留在清境農場欣賞元旦曙光及雲海。
溪頭方面，同樣是跨年的入住率最高，從溪頭福華、米堤、夏緹等飯店，12月31日全都客滿，不過青年活動中心、溪頭教育中心都已達8、9成，元旦訂房约4至6成，不過春節連假訂房還要加油。
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