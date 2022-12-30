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南投第二選區立委補選民調 國民黨仍是林宋游3人不變

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣新舊任縣長交接後，林明溱（左）是否受徵召再度回鍋角逐第二選區立委補選，近日傳聞甚囂塵上。本報系資料照片
南投縣新舊任縣長交接後，林明溱（左）是否受徵召再度回鍋角逐第二選區立委補選，近日傳聞甚囂塵上。本報系資料照片

隨著許淑華就任南投縣長後，南投第二選區立委補選訂於3月4日投票，據知民進黨黨中央已展開電話民調，極可能下星期正式徵召蔡培慧再度披掛出征，反觀國民黨目前仍未開始進行電話民調，據透露，明天起電話小組將就林儒彬、宋懷琳及游顥三位人選展開民調，並未將林明溱放入民調名單中。

國民黨南投縣黨部表示，目前主委懸缺中，且南投縣第二選區補選立委的提民權在中央，地方黨部一切聽中央指示配合辦理民調，目前提名民調日期中央尚未公布；對於國民黨補選人選，不論黨中央最終推出誰出來角逐，前提就是力保南投縣長、2席立委「鐵三角」，不會缺一角。

就前縣長林明溱日前透露若國民黨中央徵召，將會考慮參選一事，據可靠消息來源指出，目前黨中央電話民調仍以林儒彬、宋懷琳及游顥三位人選，先徵求地方民意的支持，未來再視民進黨的公布人選，以勝選來做最後的人選考量，南投電話民調近日內就會展開，但府會都認為蔡培慧是最具實力的對手，不排除徵召老縣長回鍋的可能。

縣議員游顥表示，尊重有關前縣長林明溱的表態，但不確定黨中央是否會將林明溱放入民調，強調國民黨必須打贏這一場南投縣立委補選，任何以公平機制產生的人選，不管最後誰出線，做為國民黨員都會團結拚勝選。

南投第二選區立委補選，據知民進黨黨中央極可能下星期正式徵召蔡培慧再度披掛出征。圖／蔡培慧提供
南投第二選區立委補選，據知民進黨黨中央極可能下星期正式徵召蔡培慧再度披掛出征。圖／蔡培慧提供

民調 國民黨

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