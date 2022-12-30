彰化花海季開跑 生物老師：別再果實種子傻傻分不清
彰化縣冬季花田進入盛開期，不少農民對遊客講解時都說「在田裡撒下花的種子」。芳苑國小生物教師黃鵬霖今天「小科普」指出，在花田撒下的是菊科植物「果實」，不是直接播種，不宜混為一談。
很多民眾在網路社群和Line群組分享花海資訊，也利用假日到花海拍照打卡，不少農民解說二期稻作收割後，把稻莖留在田間，播撒大波斯菊、向日葵、小油菊的「種子」再引水灌溉，避免野鳥啄食，稻莖分解過程化為「種子」生長的養分，民眾在群組及花海現場也認為農民播灑的是種子。
芳苑國小教師黃鵬霖說，菊科植物的花朵，每一片「花瓣」稱為舌狀花，其實是獨立的一朵花，眾多花朵圍繞著中間「管狀花」又稱「可孕花」，管狀花孕育果實被稱瘦果，每一個瘦果含有脂肪，供應果實內的胚珠發育長大變成種子。
黃鵬霖以向日葵為例，黃色花瓣是舌狀花，中間細長管狀花孕育果實（瘦果），民眾咬開果實外殼食用向日葵種子，所以「農民直接在田間灑下菊科植物果實，不是直接播灑種子。」其餘非瘦果植物例如西瓜，民眾種西瓜不會整顆西瓜果實種下去。
彰化縣今年冬季花海專區合計114.49公頃，秀水鄉26.7941公頃的面積最大，其次依序是彰化市15.2公頃、和美鎮14.17公頃、田中鎮12公頃、伸港鄉9.407公頃，明年元月8日即將登場的埔鹽南新花海9公頃，屈居第六大。各鄉鎮市的非集中一般花海總面積31.5946公頃，埤頭鄉8.3094公頃最多，其次是鹿港鎮5公頃、大村鄉4公頃、福興鄉3公頃。
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