跨年元旦上合歡山賞雪看日出 氣象單位評估機率不高
12月31日跨年夜，南投縣天氣陰時多雲短暫雨或雪，不少人關心能否迎來元旦初雪，日月潭氣象站表示，依中央預報區域，玉山北峰-1至5°C較可能發生下雪的天氣，但降雨機率30%，而合歡山的降雨機率大，但氣溫只有至3至5°C，不過降雨可能造成高山道路結冰，車輛未加掛雪鍊會打滑造意外，公路單位及警方會在翠峰以上進行交管。
清境民宿協會理事長蔣政緯表示，清境高海拔跨年及元旦迎曙光等活動，每年都是遊客前來的旅遊重點，但受限於今年合歡山跨年天候不佳，下雨造成道路低溫結冰，公路單位可能在翠峰以上路段進行交通管制；且降雨或降雪時勢必無法看到日出曙光，如不是賞雪不一定要前往武嶺，不如選在清境農場青青草原或高空步道，反而容易欣賞到元旦的新年第一道曙光及雲海
南投縣警局指出，合歡山路段的預警性封閉，將從台14甲線翠峰至大禹嶺（18公里至41.5公里）等路段進行，雪季會視天候及道路狀況，再決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。
公路總局指出，雪季期間山區道路路況難以掌握，請用路人如非必要請避免行駛中高海拔山區道路；旅行前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規畫旅行備案，並收聽路況廣播訊息才能及時因應；並利用智慧化省道即時資訊服務網http://168.thb.gov.tw，或手機下載「幸福公路APP」，掌握最新道路資訊。
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