遊訪玉山遇台灣黑熊不意外 勿驚慌不干擾快離開

玉山國家公園台灣黑熊族群數量概估約250隻至300隻，黑熊活動範圍大，遊客有可能在步道或公路巧遇台灣黑熊或其他野生動物，提醒不干擾、不接觸，保持冷靜，安靜儘快離開。

玉山國家公園南橫公路近日有民眾目擊台灣黑熊出沒，玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，開車請減速慢行，若遇黑熊請保持適當距離，不干擾、不接觸及不餵食，上山健行請攜帶熊鈴、哨子或製造聲響並結伴同行，以維護民眾與黑熊生命安全。

玉管處表示，台灣黑熊是台灣唯一原生熊類動物，玉山國家公園為台灣黑熊重要棲息地，管理處致力推動黑熊研究與保育推廣至今25年，玉山園區是目前已知台灣黑熊核心族群主要活動區域，園區黑熊族群數量概估約250隻至300隻，且黑熊活動範圍超過200平方公里。

玉管處表示，玉山國家公園是國內目前證實黑熊族群增加、移動擴張的區域，研究顯示黑熊以日行為主，晨昏時段是活動高峰，冬季不冬眠，但秋冬季活動較春夏季頻繁，夜晚活動比例增加，可能與準備入冬的大量進食期有關，且一半以上追蹤個體會在國家公園範圍外活動，研究團隊也監測黑熊與其他共域哺乳動物。

玉管處指出，玉山園區動、植物豐富，遊客可能在步道或公路遇到台灣黑熊及其他野生動物，呼籲食物妥善放置及垃圾廚餘帶下山、看到黑熊安靜儘快離開、路上看到黑熊在安全前提下放慢車速或停車讓黑熊離開馬路，發現黑熊也請通知管理處，電話049-2773121。

玉管處表示，今年製作人、熊關係宣導短片「黑熊Daubas的冒險」，包含黑熊行為習性、遇黑熊如何因應等內容，讓來訪玉山園區遊客對台灣黑熊生態習性有初步認識；另外，未來規劃相關植群調查與黑熊出沒關聯性研究，以釐清黑熊出沒與食物的關係。