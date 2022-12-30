國四豐潭段明年1月16日通車 1月14日千名跑友國道開跑
國道四號台中環線豐原潭子段全線11公里，斥資305億元，明年1月16日通車。立委楊瓊瓔、江啟臣今邀集相關單位現勘，感謝中央、地方政府協齊心推動國四串聯「台中內環」台74線，山城到海線快了20分鐘；為慶祝國四豐潭段最後一哩路完成，明年1月14日將舉辦路跑活動，已有8000多位跑者報名，享受用雙腳奔馳高速公路的樂趣。
今天上午，楊瓊瓔、江啟臣辦理「國道四號中環線豐原潭子段計施工進度及開放通車時程」現勘。國四豐潭段自國四豐原端起高架跨台三線，往南以隧道穿過豐原東南側山區，跨越烏牛欄溪後經潭子新田西北再往南，於潭子聚興銜接台74線；全線橋樑段有6座、隧道段有3座以及設置3處交流道，全長約11公里，規劃2023年1月16日開放通車。
「串連大台中環狀快速道路最後一哩路！」楊瓊瓔表示，國四豐潭段耗時11年，以往從潭子到海線需要40分鐘，全線通車後，路程只需15分鐘，進一步串連國一、三與四號清水豐原段及台74線、61線，構成大台中地區完整的外環高快速公路網。
江啟臣指出，國四豐潭段全線通車，串起大台中山海屯區的唯一國道，從清水端起經豐原潭子連結74號到太平大里霧峰，全線通車對台中市民更便捷。
江強調，後續還有「東勢豐原生活圈快速道路」，及國四豐潭段增設交流道銜接段（立交共構），本月26日他已要求內政部、交通部，東豐快經費分擔中央地方負責比例不能改變，持續推行立交共構計畫，督促台中市政府盡快完成可行性評估，依「高速公路增設及改善交流道設置原則」送交通部申請納入國道基金辦理。
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