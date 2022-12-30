國四豐潭段明年1月16日通車 1月14日千名跑友國道開跑

國道四號台中環線豐原潭子段全線11公里，斥資305億元，明年1月16日通車。立委楊瓊瓔、江啟臣今邀集相關單位現勘，感謝中央、地方政府協齊心推動國四串聯「台中內環」台74線，山城到海線快了20分鐘；為慶祝國四豐潭段最後一哩路完成，明年1月14日將舉辦路跑活動，已有8000多位跑者報名，享受用雙腳奔馳高速公路的樂趣。

今天上午，楊瓊瓔、江啟臣辦理「國道四號中環線豐原潭子段計施工進度及開放通車時程」現勘。國四豐潭段自國四豐原端起高架跨台三線，往南以隧道穿過豐原東南側山區，跨越烏牛欄溪後經潭子新田西北再往南，於潭子聚興銜接台74線；全線橋樑段有6座、隧道段有3座以及設置3處交流道，全長約11公里，規劃2023年1月16日開放通車。

「串連大台中環狀快速道路最後一哩路！」楊瓊瓔表示，國四豐潭段耗時11年，以往從潭子到海線需要40分鐘，全線通車後，路程只需15分鐘，進一步串連國一、三與四號清水豐原段及台74線、61線，構成大台中地區完整的外環高快速公路網。

江啟臣指出，國四豐潭段全線通車，串起大台中山海屯區的唯一國道，從清水端起經豐原潭子連結74號到太平大里霧峰，全線通車對台中市民更便捷。