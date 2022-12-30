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疫情趨緩 中市確診者關懷包明年元旦起退場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
明年1月1日起，台中市確診者關懷包、出借血氧機服務將退場。圖／台中市政府提供
明年1月1日起，台中市確診者關懷包、出借血氧機服務將退場。圖／台中市政府提供

國內疫情趨緩，國內本土嚴重特殊傳染性肺炎確診個案中，有99.6%以上為輕症或無症狀個案，民眾逐步回歸常態生活。台中市衛生局表示，因應中央各項防疫政策鬆綁，明年1月1日起，台中市確診者關懷包、出借血氧機服務也將退場。

民政局長吳世瑋表示，疫情自2020年初爆發迄今，市府針對居家照護的確診者，提供醫療關懷、生活關懷、生活廢棄物清運等關懷措施，其中，台中市家戶關懷包是六都發放最久的直轄市，內容物含有6劑快篩、口罩、乾糧、泡麵、飲料等，採取雙軌制配送，除透過宅配物流廠商配送至指定家戶外，還有21行政區的里長協助關懷包遞送，累計已發送超過114萬份。

疫情以來，不少里長全心投入服務，像是太平德隆里長吳燕明每天騎機車分送關懷包，平均一天送2、30件，最高紀錄還曾一天送出55件，今年9月中旬甚至在騎機車送關懷包途中發生車禍腳受傷，但仍堅持親送關懷包至確診者家中，令人動容；豐原大湳里長張鳳茹回憶，民眾曾對確診者投以異樣眼光，目前普遍能以包容的心給予關懷，讓里長的遞送服務更順暢。

衛生局長曾梓展說，台中市明年元旦起將停止確診個案出借血氧機服務；另配合中央持續提供密切接觸者每人4劑快篩試劑政策，台中市確診個案同住接觸者所需快篩試劑，將由各區公所及衛生所於上班日二個時段9:00-12:00、13:00-17:00發放，提醒領取者攜帶確診者相關證明文件及領取人身分證明，以利辨識。

民政局指出，隨著國內疫情趨緩，各縣市關懷包都已走入歷史，台中市家戶關懷包將發送至今年底，今年12月31日前的確診者，若未於明年1月5日前收到關懷包，請洽各區關懷中心詢問。

疫情以來，不少里長全心投入服務。圖／台中市政府提供
疫情以來，不少里長全心投入服務。圖／台中市政府提供

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