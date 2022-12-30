寒冬捐贈百台瓦斯器具 欣中天然氣：對市民支持的感恩

歲末寒冬，台中市欣中天然氣股份有限公司上午贈送100台瓦斯器具予台中市政府與台中市榮民服務處，以轉贈給需要的弱勢家庭。總經理陳曉明說，希望透過這樣的捐贈，讓需要的家庭，可以度過溫暖的寒冬。

社會局副局長陳坤皇、台中市榮民服務處長陳宗貴分別代表受贈。陳坤皇說，市長盧秀燕說每一位市民都是我們的家人，欣中天然氣公司也服務到每一位家人，對需要的家庭而言，此時能收到這份禮物，相信心中是很有溫度的。陳宗貴也說，欣中天然氣公司為市民提供高品質和高效率的服務，且能回饋社會，值得肯定。

陳曉明說，盧秀燕市長曾說「台中市是甜品之都，吃甜品還需要理由嗎？」而台中市是善良之都、活力之都，「做好事還需要理由嗎？」欣中天然氣公司1972年創辦，在西屯路舖設了第一根管線，長3058公尺，50年來欣中跟市民一起成長、壯大，見證台中市都會景觀的改變和進步，以及爆發式的成長。公司的管線密佈各個角落，至今已長達1600公里，用戶突破37萬戶，每年還成長超過8千戶以上，在台中普及率達80%，未來還會更多、更好。今天辦這個感恩捐贈，要感謝台中市政府的指導，以及市民的支持。

他說，欣中同仁去檢修管路時，常發現一些弱勢家庭瓦斯熱水爐器具都已很陳舊，又沒有能力更新，所以欣中創了自有品牌後，就率先捐贈100台，也許微不足道，但是是對社會責任的承擔，也是對市民支持的感恩。