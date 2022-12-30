快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣今年元旦跨年活動多 這些景點路段人車多易塞車

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
台3丙線竹山紫南宮元旦發放錢母，經常造成人多車多壅塞。本報資料照片
台3丙線竹山紫南宮元旦發放錢母，經常造成人多車多壅塞。本報資料照片

南投縣適逢元旦連假期間，針對中興新村農工商會展中心、清境農場、日月潭伊達邵碼頭均舉辦跨年晚會，加上魚池鄉金龍山迎曙光及信義鄉踏雪尋梅，以及竹山紫南宮元旦發放錢母，勢必湧進數萬人排隊，各種重要元旦假期活動，使交通量勢必大增，南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗，加派警民力進行疏導，民眾出遊請務必事先查看路況並收聽警廣。

南投縣警局指出，縣內各風景遊憩區如合歡山武嶺、清境天空觀景步道、青青草原、魚池日月潭、溪頭杉林溪以及信義烏松崙，勢必將出現人車潮，各分局將配置重點警力於易塞車路段，如國道6號愛蘭交流道、國道3號名間及竹山交流道、台14甲7.5公里至武嶺、台3線名間至竹山路段、投151線保甲路往溪頭風景區、台16線頂崁三岔路口、信義鄉台21線草坪頭路段、日月潭台21線水社路段、九龍路口等路段加強疏導。

此外，為因應南投跨年晚會在南投縣會展中心舉行，警方自12月31日下午6時起，在會展中心周邊，加強路口交通疏導車潮，並視情滾動調整提早布崗，全力維持南投跨年晚會交通順暢，另請駕駛人隨時收聽警廣電臺路況插播報導，行經周邊路段能提前改道，避開南投市「中興路」、「東閔路」附近等易壅塞路段，共同維護交通安全與順暢。

同時針對遊客常有前往合歡山、武嶺跨年迎曙光活動，籲請民眾特別注意勿疲勞駕駛易導致事故發生，另台14甲線高海拔路段民眾容易發生高山症狀，且高山路面低溫易結冰，經過時容易導致車輛打滑，遊客出遊應注意駕駛並加強保暖，事先查看路況並收聽警廣，避開尖峰時段車潮上路。

南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗。圖／南投縣警局提供
南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗。圖／南投縣警局提供
南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗。圖／南投縣警局提供
南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗。圖／南投縣警局提供
紫南宮年年發放生肖錢母，吸引數萬信眾排隊領取，人龍看不到盡頭。本報資料照片
紫南宮年年發放生肖錢母，吸引數萬信眾排隊領取，人龍看不到盡頭。本報資料照片
南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗。圖／南投縣警局提供
南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗。圖／南投縣警局提供
南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗。圖／南投縣警局提供
南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗。圖／南投縣警局提供

南投 跨年晚會 元旦連假

延伸閱讀

元旦連假來臨易塞車 高雄列15處景點加強交管

男隨隊攀卓社大山遇落石墜谷亡 直升機運出遺體

台北市跨年晚會 警規劃維安勤務設防踩踏小組

2023台東跨年晚會 縣府交通全攻略出爐

相關新聞

寒冬捐贈百台瓦斯器具 欣中天然氣：對市民支持的感恩

歲末寒冬，台中市欣中天然氣股份有限公司上午贈送100台瓦斯器具予台中市政府與台中市榮民服務處，以轉贈給需要的弱勢家庭。總...

南投縣今年元旦跨年活動多 這些景點路段人車多易塞車

南投縣適逢元旦連假期間，針對中興新村農工商會展中心、清境農場、日月潭伊達邵碼頭均舉辦跨年晚會，加上魚池鄉金龍山迎曙光及信...

元旦連假不塞車 國一豐原交流道疏導看這邊

明天就是元旦連續假期，為期12月31日至2023年1月2日，國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控，周邊省道台10線神...

彰化8鄉鎮冬日花海專區陸續綻放 延續到過年

彰化農業大縣在二期稻作收割之後到處百花綻放，今年全縣達150公頃花海，8鄉鎮舉辦花海活動與設置專區，，有大波斯菊、黃波斯...

台中綠美圖融合環境 拚2025年啟用

台中綠美圖為全台首座美術館、圖書館「雙館共構」，斥資32億打造，今年5月上梁，目前進度7成，預計明年8月硬體完工，202...

登八通關古道 明年起須至東埔服務中心辦報到

八通關古道是熱門登山路線，位在玉山國家公園內，卻長期無服務據點，玉管處因此與當地鄉公所合作，整建既有的東埔集會所為「東埔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。