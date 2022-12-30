南投縣今年元旦跨年活動多 這些景點路段人車多易塞車

南投縣適逢元旦連假期間，針對中興新村農工商會展中心、清境農場、日月潭伊達邵碼頭均舉辦跨年晚會，加上魚池鄉金龍山迎曙光及信義鄉踏雪尋梅，以及竹山紫南宮元旦發放錢母，勢必湧進數萬人排隊，各種重要元旦假期活動，使交通量勢必大增，南投縣警局上午發布7大交通疏導措施，將於各風景遊憩區主要省道及重要路口規畫93處交通疏導崗，加派警民力進行疏導，民眾出遊請務必事先查看路況並收聽警廣。

南投縣警局指出，縣內各風景遊憩區如合歡山武嶺、清境天空觀景步道、青青草原、魚池日月潭、溪頭杉林溪以及信義烏松崙，勢必將出現人車潮，各分局將配置重點警力於易塞車路段，如國道6號愛蘭交流道、國道3號名間及竹山交流道、台14甲7.5公里至武嶺、台3線名間至竹山路段、投151線保甲路往溪頭風景區、台16線頂崁三岔路口、信義鄉台21線草坪頭路段、日月潭台21線水社路段、九龍路口等路段加強疏導。

此外，為因應南投跨年晚會在南投縣會展中心舉行，警方自12月31日下午6時起，在會展中心周邊，加強路口交通疏導車潮，並視情滾動調整提早布崗，全力維持南投跨年晚會交通順暢，另請駕駛人隨時收聽警廣電臺路況插播報導，行經周邊路段能提前改道，避開南投市「中興路」、「東閔路」附近等易壅塞路段，共同維護交通安全與順暢。