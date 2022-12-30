快訊

中職／Thank you洪總！悍將說了再見 下一站一路向南？

曾被柯罵誰家的狗！民眾黨中評會主委林恕暉退黨： 到了該分手時候

西太后辭世！「從小學老師→龐克教母」連慾望城市凱莉都穿她的婚紗

元旦連假不塞車 國一豐原交流道疏導看這邊

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
明天就是元旦連續假期，12月31日至2023年1月2日，豐原警分局將在國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控。圖／台中市警察局豐原分局提供
明天就是元旦連續假期，12月31日至2023年1月2日，豐原警分局將在國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控。圖／台中市警察局豐原分局提供

明天就是元旦連續假期，為期12月31日至2023年1月2日，國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，台中市政府警察局豐原分局將派員警及義交加強交通疏導，建議民眾如遇車多行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

一、豐原市區往豐原交流道

(一)北上：

1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

2.於豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

(二)南下：

1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線。

2.於豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線。

3.於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74線。

二、豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

三、豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

豐原警分局提醒，近期出遊車流增加，加乘國道實施匝道儀控周邊道路易壅塞，連假期間如開車出門請善用高速公路1968App及收聽警廣，提前規劃掌握即時路況避開壅塞路段時段。

連假期間聚餐飲宴機會多，如有飲酒請指定駕駛或搭乘計程車、利用代駕服務，遵守交通規則，切勿酒後駕車、競速飆車、無照駕駛，警方執法沒有假期，勿心存僥倖、以身試法，共同維護自己及他人行車安全，度過平安快樂的連假。

明天就是元旦連續假期，12月31日至2023年1月2日，豐原警分局將在國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控。圖／台中市警察局豐原分局提供
明天就是元旦連續假期，12月31日至2023年1月2日，豐原警分局將在國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控。圖／台中市警察局豐原分局提供
明天就是元旦連續假期，12月31日至2023年1月2日，豐原警分局將在國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控。圖／台中市警察局豐原分局提供
明天就是元旦連續假期，12月31日至2023年1月2日，豐原警分局將在國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控。圖／台中市警察局豐原分局提供

國道 連假 元旦

延伸閱讀

元旦連假賞花去！ 4000坪「古亭河濱公園花海」紫爆超浪漫 加碼夜間光雕、搭捷運就能到

元旦連假來臨易塞車 高雄列15處景點加強交管

禁放炮竹煙火賀年、飆沙灘車 墾丁元旦連假嚴查取締

元旦連假將登場 苗栗草莓溫泉季車潮上看7萬車次

相關新聞

寒冬捐贈百台瓦斯器具 欣中天然氣：對市民支持的感恩

歲末寒冬，台中市欣中天然氣股份有限公司上午贈送100台瓦斯器具予台中市政府與台中市榮民服務處，以轉贈給需要的弱勢家庭。總...

南投縣今年元旦跨年活動多 這些景點路段人車多易塞車

南投縣適逢元旦連假期間，針對中興新村農工商會展中心、清境農場、日月潭伊達邵碼頭均舉辦跨年晚會，加上魚池鄉金龍山迎曙光及信...

元旦連假不塞車 國一豐原交流道疏導看這邊

明天就是元旦連續假期，為期12月31日至2023年1月2日，國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控，周邊省道台10線神...

彰化8鄉鎮冬日花海專區陸續綻放 延續到過年

彰化農業大縣在二期稻作收割之後到處百花綻放，今年全縣達150公頃花海，8鄉鎮舉辦花海活動與設置專區，，有大波斯菊、黃波斯...

台中綠美圖融合環境 拚2025年啟用

台中綠美圖為全台首座美術館、圖書館「雙館共構」，斥資32億打造，今年5月上梁，目前進度7成，預計明年8月硬體完工，202...

登八通關古道 明年起須至東埔服務中心辦報到

八通關古道是熱門登山路線，位在玉山國家公園內，卻長期無服務據點，玉管處因此與當地鄉公所合作，整建既有的東埔集會所為「東埔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。