元旦連假不塞車 國一豐原交流道疏導看這邊

明天就是元旦連續假期，為期12月31日至2023年1月2日，國道一號豐原交流道南北向實施嚴格匝道儀控，周邊省道台10線神岡區中山路、豐原中正路為交通易壅塞路段，台中市政府警察局豐原分局將派員警及義交加強交通疏導，建議民眾如遇車多行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

一、豐原市區往豐原交流道

(一)北上： 1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道八段、豐原大道七段接台13線三豐路往后里或國道4號后豐交流道。 2.於豐原區中正路與圓環西路口改道，由台13線圓環西路接三豐路往后里或國道4號后豐交流道。

(二)南下： 1.於豐原區中正路與豐原大道口改道，由豐原大道一段接承德路、崇德路再上台74線。 2.於豐原區中正路與圓環南路口改道，由台13線圓環南路接台3線中山路上台74線。 3.於豐原區豐原大道二段與豐南街口銜接豐原聯絡道往台74線。 二、豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。 三、豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

豐原警分局提醒，近期出遊車流增加，加乘國道實施匝道儀控周邊道路易壅塞，連假期間如開車出門請善用高速公路1968App及收聽警廣，提前規劃掌握即時路況避開壅塞路段時段。