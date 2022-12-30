彰化8鄉鎮冬日花海專區陸續綻放 延續到過年

彰化農業大縣在二期稻作收割之後到處百花綻放，今年全縣達150公頃花海，8鄉鎮舉辦花海活動與設置專區，，有大波斯菊、黃波斯菊、向日葵及百日草等，預計再吸引遊客打卡拍照。

彰化縣政府今在芬園鄉縣庄村舉辦「2023春遊彰化賞花海」推廣活動，以農田花海創造清新、自然的景觀供國人觀賞，並揭開「2023花在彰化」一系列活動序幕。

王惠美說，花海達3公頃以上專區共有8個鄉鎮市，共同宣傳彰化冬季裡作期間農田花海美景，美麗的花海外，還有地方農特產品展售會、特色小吃品嘗、親子活動等，今年有長達10天的農曆春節，「2023花在彰化」1月22日(農曆初一)到2月5日(農曆十五)也在溪州公園登場，歡迎大家來走春。

埔鹽鄉南新社區發展協會理事長陳永財表示，南新社區花海無心插柳柳成蔭，在政府辦理農村再生的因緣際會下，才開始辦活動，南新村花海已經盛開約兩個多禮拜，預計將在元月8日辦理南新農村花海藝術節，除了有波斯菊外，還有百日草等。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷總幹事表示，過去芬園鄉是彰化的邊陲，但芬園的交通很便利，鄰近中投，南來北往很方便，與縣府合作下逐漸創造屬於芬園的價值及知名度，來到芬園不只花海，還有最有名的肉粽，也歡迎到寶藏寺祈求平安。

秀水鄉長林英嘉表示，秀水鄉將在1月15日秀水鄉金陵村舉辦「112年金陵風箏花海活動」，花卉種植面積達27公頃，有多品種的花卉，更有大型藝術風車以及風箏。