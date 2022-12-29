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教育部「技職之光」頒獎 朝陽科大學生獲大獎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
朝陽科技大學航空機械系學生楊尚勳（左）獲教育部頒發技職之光證照達人的，與系主任王玉城合影。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學航空機械系學生楊尚勳（左）獲教育部頒發技職之光證照達人的，與系主任王玉城合影。圖／朝陽科技大學提供

教育部第18屆「技職之光」今天頒獎，朝陽科技大學視覺傳達設計系學生團隊，因奪德國紅點的「品牌設計與識別類」及「影片與動畫類」最佳獎，因而獲頒商業設計類「競賽卓越獎」航空機械系大一學生楊尚勳則以考取多張乙級專業維修證照，榮獲「技職傑出獎-證照達人」。

校長鄭道明說，教育部技職之光表揚在國際競賽及證照考取表現優異的技職學生，很高興看到朝陽學子展現專業能力。設計創作精神與聯合國永續發展目標一致。由於致力推動三創教育，該校7年內已榮獲6件紅點最佳設計獎、55件紅點獎、2件紅點佳作獎及1件新銳設計獎，展現堅強的設計創作實力。

視覺傳達設計系學生張聿岑、蔣璐茜、陳柏憲、莊承翰以關懷海洋生態作品「漫魚良市Slow Fish」，日前獲得德國紅點品牌設計與識別類的紅點最佳獎，以及新銳設計獎殊榮，為紅點最佳獎最高榮譽，全球僅此一件獲獎，實屬不易。

朝陽科大產合長黃台生說，另外一組視傳系學生劉子唯、陳彥柏、龍奐睿、王律涵、江晏榕，以「樂聲響起VOICE ON」獲得影片與動畫類紅點最佳獎，純熟的動畫技巧，獲得評審一致肯定。學校未來仍持續以滾動式的創新教學為主軸，與產業緊密鏈結，期望持續在創意、創新、創業的相互學習融合下，培育更多企業所需之創新人才。

此外，楊尚勳在高中三年級即取得多張工程相關的專業乙級證照，他看準未來航空產業的就業市場，將繼續準備考取難度更高的飛機修護及3D繪圖相關證照，希望能在畢業前取得航空維修公司工程師職務之入門票，達成畢業即就業目標。

朝陽科技大學關懷海洋生態的作品「漫魚良市」獲德國紅點大獎新銳設計獎，是全球唯一獲獎，並拿教育部技職之光競賽卓越獎。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學關懷海洋生態的作品「漫魚良市」獲德國紅點大獎新銳設計獎，是全球唯一獲獎，並拿教育部技職之光競賽卓越獎。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學視覺傳達設計系與航空機械系學生獲頒技職之光，校長鄭道明（右三）在頒獎會場與他們開心合影。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學視覺傳達設計系與航空機械系學生獲頒技職之光，校長鄭道明（右三）在頒獎會場與他們開心合影。圖／朝陽科技大學提供

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