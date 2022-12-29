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登八通關古道 明年起須至東埔服務中心辦報到

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投信義東埔服務中心今啟用，將就近服務居民、山友及遊客。圖／玉管處提供
南投信義東埔服務中心今啟用，將就近服務居民、山友及遊客。圖／玉管處提供

八通關古道是熱門登山路線，位在玉山國家公園內，卻長期無服務據點，玉管處因此與當地鄉公所合作，整建既有的東埔集會所為「東埔服務中心」，今啟用，明年元旦起山友須至該中心辦理入園報到，並規畫假日市集，帶動部落經濟發展。

玉山國家公園管理處指出，東埔一鄰是玉山國家公園內重要的布農族部落，保留豐富原民文化，更是前往八通關古道、馬博橫斷及南二段等長程登山路線的重要入口，但該處長期以來，無合適地點能設置據點，就近服務居民、山友及遊客。

玉管處今年與信義鄉所合作，應用既有的東埔多功能集會所整建為「東埔服務中心」，並於今天啟用。公所表示，該中心將維持既有部落集會功能，就近服務居民相關行政事務，也將設置介紹在地部落、布農文化及登山遊憩資訊的展示諮詢。

玉管處更進一步表示，過去東埔地區因無服務據點，由山友透過網路辦理出園回報，較難掌握實際登山狀況，如今已新設東埔服務中心，同步設有入園自動報到處，明年元旦起，登山民眾須至該中心辦理入園報到，以利落實入山檢核機制。

而透過落實落實入山檢核機制，可更了解及掌握園區登山遊憩的實際情形，對山難救援緊急應變等入園名單確認才能更有效率，山友也能在上山前就從服務中心獲得欲前往山域的路況、天候等即時資訊，能更周詳規畫行程，提升登山安全。

玉管處也提到，東埔服務中心戶外新設置迴廊及廣場，也將規畫作為部落假日市集或文化展演等運用，向遊客推廣宣傳在地豐富的布農文化，帶動地方經濟發展，輔導部落朝向永續產業，同時宣傳守護人文資源、保育自然山林等觀念。

南投信義東埔服務中心今辦理啟用開幕儀式。圖／玉管處提供
南投信義東埔服務中心今辦理啟用開幕儀式。圖／玉管處提供
南投信義東埔服務中心今啟用，將就近服務居民、山友及遊客。圖／玉管處提供
南投信義東埔服務中心今啟用，將就近服務居民、山友及遊客。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友

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