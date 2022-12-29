近一周進帳1400多萬…梧棲漁港出海捕獲4萬多尾烏魚 漁民笑顏開

寒流來襲，中部海域風浪穩定後，聚集台中梧棲漁港的漁船陸續出海捕烏魚，近一周又捕獲4萬7551尾，運回梧棲漁港拍賣，拍賣價每尾價格約250至330元，共進帳1400多萬元，其中27日捕獲1萬5327尾最多，漁民笑顏開，今天天氣轉壞，台中港外海風浪大，暫停出海作業。

寒流來襲，正是捕烏魚好時機，聚集梧棲漁港的漁船陸續出海捕烏魚，本月20日至22日連3天，在台中港外海捕獲6萬6413尾烏魚，拍賣價格不分公母，每尾250至330元，共進帳約1900多萬元。

烏魚隨著寒流回游，漁民紛紛出海圍捕，近一周來又捕獲4萬7551尾，運回梧棲漁港拍賣，共進帳約1426萬元，台中區漁會統計，今年烏魚汛期以來，在台中港外海捕獲的烏魚累計至今已捕獲11萬3964尾烏魚，比去年略增。

但今天天氣轉壞，台中港外海風浪大，來自各地200多艘漁船停靠泊梧棲漁港避風，暫停出海作業；台中區漁會表示，目前烏魚群仍集結於苗栗、台中及彰化一帶沿海，對梧棲漁港漁民而言，冬至前後10天，是他們捕烏的盛產期。