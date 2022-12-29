玉山園區東埔服務中心啟用 提供登山遊憩諮詢

南投信義鄉東埔一鄰是玉山國家公園重要景區，為提供泡湯遊客、登山者相關遊憩與登山服務，玉山國家公園管理處、信義鄉公所合作設置東埔服務中心，並維持原有的部落集會所功能。

信義鄉東埔是知名溫泉區，也是八通關日治越道線等長程登山路線起登點，為提供遊客、登山者更好服務品質、推廣布農族文化與登山安全，玉山國家公園管理處、信義鄉公所合作運用既有的東埔多功能集會所，整建設置「東埔服務中心」，今天熱鬧開幕啟用。

玉山國家公園管理處發布新聞稿表示，管理處多年來未在東埔地區設置服務據點，無法貼近居民及登山遊客提供即時服務，設置服務中心除維持原有部落集會所功能，新增玉管處服務據點，提供族人相關行政事務協助、介紹在地部落、布農文化、登山遊憩資訊諮詢。

玉管處表示，東埔一鄰是重要登山路線出入口，如玉山、八大秀、南二段、馬博橫斷、八通關日治越道等，東埔服務中心設置入園自動報到處，以利掌握園區登山遊憩實際情形，當山難救援、緊急應變時，確認入園名單將更有效率，登山者也能在此獲得山域即時資訊。

玉管處表示，服務中心戶外新設迴廊及廣場可作為部落假日市集或文化展演，向遊客推廣在地豐富的布農文化，促進部落經濟發展，歡迎想認識布農文化、來到周邊景點如雲龍瀑布、東埔溫泉區的遊客、攀登玉山園區民眾來東埔服務中心獲得所需資訊。