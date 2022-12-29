日籍設計師親視察 微調台中綠美圖融合環境目標

台中綠美圖為全台首座美術館、圖書館「雙館共構」，斥資32億打造，今年5月上梁，目前進度7成，預計明年硬體完工，2025年啟用；綠美圖設計者、日本建築師妹島和世在疫情趨緩後，今飛抵台中視察工程進度，並提出工程建議，增加綠美圖穿透性，更與周邊公園環境結合。

綠美圖歷經3任市長規畫、4次流標，於2019年開工，預計明年8月硬體結構完成，目標2025年開幕試營運；妹島和世曾出席開工儀式，上梁典禮時卻受疫情影響無法到場，如今疫情趨緩，便主動飛到台中，視察綠美圖工程狀況，晚間返日。

台中市長盧秀燕也陪同視察，她說妹島和世雖已富有名氣，仍相當重視綠美圖，但過去兩三年因疫情關係，僅能透過視訊、文件書信等方式指導，如今疫情趨緩，便專程飛抵台灣視察工地，提供施工團隊意見，也提到一些優化設計，能如何增加穿透性，讓民眾與環境結合更流暢，是很棒設計。

妹島和世說，綠美圖融合了美術館、圖書館兩種建築物，是全世界獨一無二設計，用身體享受美術館設施，到圖書館去享受文字，可有「雙重享受」下，設計上也與公園一體化，未來是非常值得大家期待的建築。

建設局長陳大田指出，妹島和世一早就到工地視察，由於綠美圖座落於公園中，原有些設計以內部為主，希望能多與外部交流，因此建議部分實心牆改為玻璃，增加穿透性，將來開館可以提供更好更舒暢的環境。

綠美圖於今年5月上梁，原定年底完成硬體設施，建設局說明，受新冠肺炎疫情及全球缺工缺料影響，加上有局部空間優化微調，預計明年8月完成硬體設施，目前工程進度約為7成，會持續努力，目標2025年完工啟用。