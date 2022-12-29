快訊

身上帶病毒？六都首長未受邀列席院會 張善政籲政院：尊重制度

白家綺現身了！數度哽咽、泛淚 一句話回應「仍信宋逸民？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身障青年組16隊拔河比賽 日本也派代表來台交流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2022拔河嘉年華Party」拔河邀請賽今天在台中后里沙發后花園舉行。圖／主辦單位提供
「2022拔河嘉年華Party」拔河邀請賽今天在台中后里沙發后花園舉行。圖／主辦單位提供

「2022拔河嘉年華Party」拔河邀請賽今天在台中后里沙發后花園舉辦，來自全國11家身心障礙機構，集結16支隊伍參賽，日本神戶「攜手前進會」也派代表來台交流，現場充滿熱血加油聲。

中華啟智協會理事長楊美華表示，拔河運動可訓練全身肌群力量及肌耐力，並訓練心智障礙者團隊合作，豐富心智障礙者的生活。

「2022拔河嘉年華Party」拔河邀請賽由中華民國啟智協會主辦、信望愛智能發展中心承辦，今天賽程，來自台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等11家身心障礙機構，集結16支隊伍、123位心智障礙者及工作人員參加，日本神戶「攜手前進會」也派代表來台參加賽事。

16隊分2賽道競技，過程激烈，身心障礙機構賽前心理建設學員「志在參加，不在得名」，鼓勵他們克服障礙完賽，並迎得熱烈掌聲與滿場的加油聲。

信望愛中心執行長林寶珍表示，4位出賽成員為自閉及智能障礙，雖有赴日本參賽經驗，但並非專業運動員，技術很難到位，娛樂性質，喜樂就好。

林寶珍說，信望愛是民國88年發生的921大地震的受災戶之一，89年以受災戶身份代表台灣921災區機構參加日本神戶地震10周年身障機構拔河，109年1月，信望愛智能發展中心接受日本神戶「攜手前進會」邀請，到日本神戶參加30周年慶舉辦的拔河比賽，並獲得該組冠軍，將冠軍獎杯帶回台灣。

中華啟智協會理事長楊美華表示，拔河運動對心智障礙者是很好的運動，可訓練全身的肌群力量，同時訓練心智障礙者的肌耐力，透過長期訓練，也增強心智障礙者對於團隊合作的認知，享受團隊合作所帶來的樂趣，豐富心智障礙者的生活。

「2022拔河嘉年華Party」拔河邀請賽今天在台中后里沙發后花園舉行。圖／主辦單位提供
「2022拔河嘉年華Party」拔河邀請賽今天在台中后里沙發后花園舉行。圖／主辦單位提供

拔河 日本 神戶 921大地震

延伸閱讀

任天堂Switch日本eShop新年特賣最低5折！《瑪車8》7折、《舞力全開2023》才開賣就下殺

全家冰櫃好精采！新品「草莓鮮乳泡芙冰」勾起日本回憶，第二件5折買起來

日本養命酒限量春和版禮盒 全台量販及網路限定上市

為什麼35%日本人永遠不想再旅行？ 專家曝原因：留在國內的意願較高

相關新聞

日籍設計師親視察 微調台中綠美圖融合環境目標

台中綠美圖為全台首座美術館、圖書館「雙館共構」，斥資32億打造，今年5月上梁，目前進度7成，預計明年硬體完工，2025年...

影／「武陵驅猴隊」成軍！2023年元旦正式啟動

為強化武陵地區人猴衝突防治，東勢林區管理處、雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場及台中市政府等機關共同聘請驅猴專職人員，「...

身障青年組16隊拔河比賽 日本也派代表來台交流

「2022拔河嘉年華Party」拔河邀請賽今天在台中后里沙發后花園舉辦，來自全國11家身心障礙機構，集結16支隊伍參賽，...

瑪利Youngの快樂襪子店今開幕 供29名心障者工作機會

台中第一間因群眾募資而生、心智障礙者擔任創作者的「瑪利Youngの快樂襪子店」今天開幕，這座籌備2年的實體店，以DIY區...

台中大里康河跨年晚會受歡迎 但今年過後可能無以為繼

台中市大里區近年每年舉辦的「康河跨年晚會」31日下午6時舉辦，此一活動因旱溪整治後景緻優美，每年均吸引近萬民眾參與，今年...

彰化C肝根除提前達標、汙染管制有成 獲縣府表揚

彰化縣長王惠美為鼓勵府內同仁在業務上的努力，今天表揚得獎單位與優秀員工，其中衛生局配合中央2025年消除C肝政策啟動「C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。