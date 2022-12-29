身障青年組16隊拔河比賽 日本也派代表來台交流

「2022拔河嘉年華Party」拔河邀請賽今天在台中后里沙發后花園舉辦，來自全國11家身心障礙機構，集結16支隊伍參賽，日本神戶「攜手前進會」也派代表來台交流，現場充滿熱血加油聲。

中華啟智協會理事長楊美華表示，拔河運動可訓練全身肌群力量及肌耐力，並訓練心智障礙者團隊合作，豐富心智障礙者的生活。

「2022拔河嘉年華Party」拔河邀請賽由中華民國啟智協會主辦、信望愛智能發展中心承辦，今天賽程，來自台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等11家身心障礙機構，集結16支隊伍、123位心智障礙者及工作人員參加，日本神戶「攜手前進會」也派代表來台參加賽事。

16隊分2賽道競技，過程激烈，身心障礙機構賽前心理建設學員「志在參加，不在得名」，鼓勵他們克服障礙完賽，並迎得熱烈掌聲與滿場的加油聲。

信望愛中心執行長林寶珍表示，4位出賽成員為自閉及智能障礙，雖有赴日本參賽經驗，但並非專業運動員，技術很難到位，娛樂性質，喜樂就好。

林寶珍說，信望愛是民國88年發生的921大地震的受災戶之一，89年以受災戶身份代表台灣921災區機構參加日本神戶地震10周年身障機構拔河，109年1月，信望愛智能發展中心接受日本神戶「攜手前進會」邀請，到日本神戶參加30周年慶舉辦的拔河比賽，並獲得該組冠軍，將冠軍獎杯帶回台灣。