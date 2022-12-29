瑪利Youngの快樂襪子店今開幕 供29名心障者工作機會

台中第一間因群眾募資而生、心智障礙者擔任創作者的「瑪利Youngの快樂襪子店」今天開幕，這座籌備2年的實體店，以DIY區、展售、包裝出貨的三層樓建物，提供29位心智障礙者工作機會。

台中市長盧秀燕表示，瑪利亞青年發揮才藝，創作襪子販賣自力更生，是全世界最漂亮、品質最好的襪子，呼籲民眾可到實體店選購，送禮自用兩相宜。

盧秀燕今天出席剪綵時，收到來自瑪利亞青年的「台中之心」創作襪，十分驚喜。她說，「台中之心」創作襪非常漂亮，笑稱瑪利亞青年創作的市長肖像，都比她本人好看，強調以襪子為主題的專門店，販售瑪利亞青年優秀的創作品，有盈餘還可提供更多的愛心及幫助，希望各界踴躍購買，讓這個力量成為最美麗的愛心。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴說，這一雙襪子集合非常多人的善心、善意而製成，第一、障礙青年因語言障礙，透過製作襪子得到非常大的成就感；此外，群竣實業紡織總經理陳敬霖努力用歐盟最高規格無毒紡織，將2支寶特瓶作成一雙襪子；再透過媒體人葉樹姍的代言，及獲得台中市十大伴手禮「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」三冠王，自去年上市以來，已賣出19萬2千雙環保寶特襪，創造29個障礙青年的工作機會。

陳美鈴說，感謝兩年來在嘖嘖募資平台上支持快樂襪開店計畫的朋友與社團企業，去年創下58天集資達450萬元，今年集資突破300萬元，門市順利開幕，也代表他們能繼續為心智障礙者，創造更多工作機會，同時也能透過社會企業的運作，彌補募款的嚴重不足，讓各項弱勢服務不會因疫情而斷線。

陳美鈴表示，Merry Young 快樂襪品牌去年上市，至今已賣出19萬2千雙的襪子，銷售總額超過2500 萬元，襪子圖樣也從3款增加到現在已有27款，明年將擴增到43款，還有企業專屬的客製款，歡迎有ESG採購需求的企業可到門市或上網搜尋「瑪利亞.快樂襪」，了解更多合作方式。