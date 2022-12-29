台中大里康河跨年晚會受歡迎 但今年過後可能無以為繼

台中市大里區近年每年舉辦的「康河跨年晚會」31日下午6時舉辦，此一活動因旱溪整治後景緻優美，每年均吸引近萬民眾參與，今年也如常舉辦，但若明年經費無著，可能將無以為繼。

據了解，往年這個跨年晚會均由永隆里辦公處結合社區發展協會共同舉辦，今年原任里長林士元落選，無法繼續主辦。不過，區公所兩個月前已接手，並以「大里杙音樂節」為名發包相關活動內容。

林士元說，康河跨年晚會8年前原本由中興大學舉辦，後來興大不辦了，他接手舉辦，每年向市府各單位、區公所和地方募款舉辦。今年他雖落選，但仍協助區公所舉辦，部分歌手也由他負責邀請，以把這個活動延續下去。

鄭正忠說，康河跨年晚會雖然受歡迎，但仍需考量經費問題，今年大里杙音樂節因為受疫情影響停辦，經費留了下來，才轉而用在跨年晚會上，但明年是否再辦，得看是否有經費。

永隆里新任里長黃秀玲說，跨年晚會未來是否續辦，得待她進一步向區公所瞭解後再決定。

區公所也說，今年因疫情考量，不設飲食攤位。但大里地政事務所會結合活動設攤，透過互動遊戲、闖關、摸彩等活動讓民眾了解繼承、兩性平權、地籍清理及外國人取得本國土地等產權相關法令。

地政局長吳存金說，地政法令攸關民眾不動產權益，相關宣導活動可以讓民眾更了解不動產法令，也讓民眾不因疏忽違反法令規定而影響自身權益。大里地政事務所主任施宏昌說，現場有限量精美宣導品，只要闖關成功或回答問題即可兌換贈品，歡迎民眾踴躍參與。

台中市大里區近年每年舉辦的「康河跨年晚會」31日下午6時舉辦。圖／大里區公所提供