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彰化C肝根除提前達標、汙染管制有成 獲縣府表揚
彰化縣長王惠美為鼓勵府內同仁在業務上的努力，今天表揚得獎單位與優秀員工，其中衛生局配合中央2025年消除C肝政策啟動「C肝根除計畫」，提前於2022年達標；城觀處今年7月份於伸港鄉慶安水道首次舉辦水上體驗活動，成功將推展彰化水樂園；環保局制定多項措施提升汙染源管制效益有成，連續3年榮獲環保署肯定，今都獲表揚。
彰化縣政府上午中庭相當熱鬧，王惠美頒獎表揚得獎單位及同仁，希望激勵正向成長，及時有效為民眾解決問題。王惠美表示，感謝縣府所有同仁在過去4年來以及疫情期間的付出與努力，這次表揚得獎單位及優秀員工，也提高獎勵額度。
她說，除了定期獎勵，平時只要機關或單位獲得中央績效考核第1名，經提出申請審查通過，縣府也會隨時頒發5千到1萬元不等，未來獲選績優員工也有機會安排國內參訪或標竿學習，以擴大經驗交流與觀摩效益。
王惠美指出，這次的好事彰揚獎勵，獲得績效卓越獎的團隊有衛生局、城觀處以及環保局等3個單位，另文化局「彰化中興莊文化保存園區」積極爭取向中央爭取經費，補助工程經費高達8050萬獲得「最佳使命必達獎」;農業處辦理「2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會」，結合科技採循環永續為理念，配合輕航機飛行表演，9天創造37萬2300人次，創新異業結合，贏得「最佳創新蛻變獎」。
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