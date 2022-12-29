彰化年前大型廢家具清除量大 登記2件來20件清潔隊傻眼

距離農曆春節不到1個月，彰化縣多個鄉鎮市鎮公所在過年前免費幫民眾清運大型廢棄家具，登記清除的數量暴增，去年員林國宅發生住戶棄置廢家具太多，從人行道堆置滿到馬路，影響用路人，為避免噩夢重演，員林清潔隊今年將增加近兩倍人力清除，避免影響民眾通行。

員林市公所平常清運大型傢具須收費，過年前免費清運，員林清潔隊長黃吉城說強調，不提供營業用業者清運，因曾發現有傢俱業者回收了民眾舊傢俱，卻趁春節前登記清潔隊清運，來電預約要清運二張床，到場後卻是要清運一、二十張床及傢俱組。

黃吉城表示，去年光員林國宅因廢傢具數量很多，出動回收車3輛、抓斗車3輛，還有載運、分類、清潔、交管等人員十多人，但還是從一早處理到下午約2點才清運完，今年會再增派2輛回收車，預計要出動逾20人清運、分類等，希望能在中午就處理完，以免影響到附近民眾通行。

首善之區的彰化市清潔隊統計受理民眾清除大型廢棄家具數量年年增加，2020年累計1萬2千多件，2021年有1萬4千多件，今年截至目前已有1萬5千多件，清潔隊每月平均處理一千多件，過年前可能就達2500件，民眾若一次排出太多廢棄家具仍需收費。

彰化市清潔隊長呂靜琴說，現在戶數增加，小家庭多，住家的基本配備家具都會用到，汰換數量有增無減，但一般家庭若只是幾件家具不到半車不至於會收費，因應過年前預約數量增加，原本2組人處理，會增加到6組人力，收到除夕當天。

鹿港鎮公所平時清除大型廢棄家具收費，過年前也提供免費清除，清潔隊長林大欽說，過年前1月16、17日特別針對集合式住宅和大樓清運，避免長時間堆積，但收回來的家具占空間，大多數材質難以回收，必須破碎逐一清除。

彰化縣環保局提醒，亂丟一般廢棄物案件會觸犯廢棄物清理法，最高會罰款6000元，民眾須要配合各項清運規定，避免吃上罰單。