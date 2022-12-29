春節計程車 台中加50元 彰投多100元

農曆春節來臨，中彰投公布春節計程車費率，台中市春節費率從明年1月20日零時至1月29日24時長達10天，計程車計費比平時費率多收50元；彰、投從除夕到初五共6天，都是按表加收100元。

台中市交通局說，台中市計程車循往例在農曆春節期間加收費用；自明年1月20日（小年夜）凌晨零時開始到1月29日（大年初八）24時止，總共10天，每趟次加收50元，以上車時間為準。

彰化縣從1月21日（除夕）零時起到1月26日（初五）24時，每一車次加收起表費100元，原跳表內容不變，起跳2.1公里100元，續程每200公尺加收5元，還有夜間加成，從深夜11點到早上6點加20元，防疫計程車也需符合規定收費。

縣府交通處指出，彰化縣約有700輛計程車，防疫計程車剩10輛，因需求減少，預計明年1月後將剩6輛，春節收費加價比照一般計程車，另外多元計程車採採預約制，起價比計程車高，春節期間未列入規範。

南投縣工務處交通科表示，南投春節期間計程車費率調整，從除夕到初五共6天，每車次加100元，防疫計程車計費方式與一般計程車相同，春假運價比照辦理。