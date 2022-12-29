聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節計程車 台中加50元 彰投多100元

聯合報／ 記者林敬家陳秋雲賴香珊／連線報導
彰化縣政府公布春節期間計程車費率，從1月21日（除夕）零時起到1月26日（初五）24時，每一車次家收起錶費100元。報系資料照
彰化縣政府公布春節期間計程車費率，從1月21日（除夕）零時起到1月26日（初五）24時，每一車次家收起錶費100元。報系資料照

農曆春節來臨，中彰投公布春節計程車費率，台中市春節費率從明年1月20日零時至1月29日24時長達10天，計程車計費比平時費率多收50元；彰、投從除夕到初五共6天，都是按表加收100元。

台中市交通局說，台中市計程車循往例在農曆春節期間加收費用；自明年1月20日（小年夜）凌晨零時開始到1月29日（大年初八）24時止，總共10天，每趟次加收50元，以上車時間為準。

彰化縣從1月21日（除夕）零時起到1月26日（初五）24時，每一車次加收起表費100元，原跳表內容不變，起跳2.1公里100元，續程每200公尺加收5元，還有夜間加成，從深夜11點到早上6點加20元，防疫計程車也需符合規定收費。

縣府交通處指出，彰化縣約有700輛計程車，防疫計程車剩10輛，因需求減少，預計明年1月後將剩6輛，春節收費加價比照一般計程車，另外多元計程車採採預約制，起價比計程車高，春節期間未列入規範。

南投縣工務處交通科表示，南投春節期間計程車費率調整，從除夕到初五共6天，每車次加100元，防疫計程車計費方式與一般計程車相同，春假運價比照辦理。

防疫計程車 春節

延伸閱讀

環球購物中心四大兔年應景展 揪日本人氣IP變身萌兔

不像夜店了！WAT信義店改裝 Double兔春節禮盒限量登場

漁產春節聯名推廣新品 南市石斑魚產銷超前部屬　

北橫台7線崩山封路搶通 春節前開放每天2時段戒護通行

相關新聞

6米卡娜赫拉 明年南投「燈」場

南投燈會將在明年1月14日到2月5日登場，因今年「卡娜赫拉的小動物」無人機演出受好評，明年逢兔年，縣府爭取授權引進明年燈...

春節計程車 台中加50元 彰投多100元

農曆春節來臨，中彰投公布春節計程車費率，台中市春節費率從明年1月20日零時至1月29日24時長達10天，計程車計費比平時...

芳苑鄉農會曾瀕臨破產到拿下農金獎 重振之路深獲肯定

彰化縣芳苑鄉農會草湖分部因建築物老舊，將重建為農業推廣中心，今天動土開工，芳苑鄉農會總幹事謝介民說，芳苑鄉農會從曾面臨破...

搶福袋、零下10度玩雪 台中百貨和遊樂園明起推好康

歲末年終，台中市中友百貨公司明起搶先開賣福袋，只要消費滿3688元，即可以1880元預購。另外，位在大里台中軟體園區的異...

中央公園開放無人機飛航 中市跨年活動禁飛12小時

台中市政府今年公告第二次修正遙控無人機禁限區域，新增中央公園為許可飛航區域，另新增7處禁飛場域，今天（28日）生效。因跨...

178位顧問律師守護市民權益 今年受理近2500件中市府致謝

台中市政府法制局舉辦法律扶助顧問律師表揚大會，感謝178位法律扶助顧問、熱心參與公益的法律團體，法制局長李善植說，夜間電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。