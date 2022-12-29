6米卡娜赫拉 明年南投「燈」場

南投燈會將在明年1月14日到2月5日登場，因今年「卡娜赫拉的小動物」無人機演出受好評，明年逢兔年，縣府爭取授權引進明年燈會，將製作6公尺高副燈、設置特色專區，希望擴大吸引客群，帶動觀光。

縣府指出，南投燈會每年吸引上百萬人次，屬中部春節指標性活動，今年無人機表演「卡娜赫拉的小動物」，大放異彩，連日本插畫家卡娜赫拉都驚豔。縣府以該插畫獲得遊客喜愛，加上明年是兔年，今年燈會結束後，積極與其品牌公司接洽合作，爭取明年的南投燈會，除了延續無人機演出，更擴大至燈區展示、周邊產品授權，歷經半年取得授權，首創引進台灣燈會。

觀光處表示，現階段已規畫在南投燈會設置「卡娜赫拉的小動物」特色燈區，由燈藝大師黃文全製作6公尺高的卡娜赫拉副燈，還有卡娜赫拉入口意象、4大主題氣球燈區等裝置藝術。

明年「卡娜赫拉的小動物」在燈會期間的無人機演出，將與南投在地農特產、風景區及四季活動等三大主題搭配，使用的無人機從300台增至400台，展演品質將更加細膩；也將推出南投限定的卡娜赫拉紅包袋、特色紀念幣等周邊產品。