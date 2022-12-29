聽新聞
test
0:00 / 0:00

6米卡娜赫拉 明年南投「燈」場

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導
南投燈會今年「卡娜赫拉的小動物」無人機演出獲好評，取得授權後，將引入明年燈會，設置特色燈區。圖／南投縣政府提供
南投燈會今年「卡娜赫拉的小動物」無人機演出獲好評，取得授權後，將引入明年燈會，設置特色燈區。圖／南投縣政府提供

南投燈會將在明年1月14日到2月5日登場，因今年「卡娜赫拉的小動物」無人機演出受好評，明年逢兔年，縣府爭取授權引進明年燈會，將製作6公尺高副燈、設置特色專區，希望擴大吸引客群，帶動觀光。

縣府指出，南投燈會每年吸引上百萬人次，屬中部春節指標性活動，今年無人機表演「卡娜赫拉的小動物」，大放異彩，連日本插畫家卡娜赫拉都驚豔。縣府以該插畫獲得遊客喜愛，加上明年是兔年，今年燈會結束後，積極與其品牌公司接洽合作，爭取明年的南投燈會，除了延續無人機演出，更擴大至燈區展示、周邊產品授權，歷經半年取得授權，首創引進台灣燈會

觀光處表示，現階段已規畫在南投燈會設置「卡娜赫拉的小動物」特色燈區，由燈藝大師黃文全製作6公尺高的卡娜赫拉副燈，還有卡娜赫拉入口意象、4大主題氣球燈區等裝置藝術

明年「卡娜赫拉的小動物」在燈會期間的無人機演出，將與南投在地農特產、風景區及四季活動等三大主題搭配，使用的無人機從300台增至400台，展演品質將更加細膩；也將推出南投限定的卡娜赫拉紅包袋、特色紀念幣等周邊產品。

台灣燈會 南投 裝置藝術

延伸閱讀

環球購物中心四大兔年應景展 揪日本人氣IP變身萌兔

搶福袋、零下10度玩雪 台中百貨和遊樂園明起推好康

1月14日登場！南投燈會獲授權 「卡娜赫拉」首度來台設燈區

momo購物網「卡娜赫拉的小動物」1月集點加價購限量開搶！「陪你入睡拍拍燈、粉嫩電子鐘」超可愛

相關新聞

6米卡娜赫拉 明年南投「燈」場

南投燈會將在明年1月14日到2月5日登場，因今年「卡娜赫拉的小動物」無人機演出受好評，明年逢兔年，縣府爭取授權引進明年燈...

春節計程車 台中加50元 彰投多100元

農曆春節來臨，中彰投公布春節計程車費率，台中市春節費率從明年1月20日零時至1月29日24時長達10天，計程車計費比平時...

芳苑鄉農會曾瀕臨破產到拿下農金獎 重振之路深獲肯定

彰化縣芳苑鄉農會草湖分部因建築物老舊，將重建為農業推廣中心，今天動土開工，芳苑鄉農會總幹事謝介民說，芳苑鄉農會從曾面臨破...

搶福袋、零下10度玩雪 台中百貨和遊樂園明起推好康

歲末年終，台中市中友百貨公司明起搶先開賣福袋，只要消費滿3688元，即可以1880元預購。另外，位在大里台中軟體園區的異...

中央公園開放無人機飛航 中市跨年活動禁飛12小時

台中市政府今年公告第二次修正遙控無人機禁限區域，新增中央公園為許可飛航區域，另新增7處禁飛場域，今天（28日）生效。因跨...

178位顧問律師守護市民權益 今年受理近2500件中市府致謝

台中市政府法制局舉辦法律扶助顧問律師表揚大會，感謝178位法律扶助顧問、熱心參與公益的法律團體，法制局長李善植說，夜間電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。