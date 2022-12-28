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芳苑鄉農會曾瀕臨破產到拿下農金獎 重振之路深獲肯定

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
芳苑鄉農會草湖分部因建築物老舊，將重建為農業推廣中心，今天動土由彰化縣長王惠美、總幹事謝介民等人主持動土開工典禮。圖／彰化縣府提供
芳苑鄉農會草湖分部因建築物老舊，將重建為農業推廣中心，今天動土由彰化縣長王惠美、總幹事謝介民等人主持動土開工典禮。圖／彰化縣府提供

彰化縣芳苑鄉農會草湖分部因建築物老舊，將重建為農業推廣中心，今天動土開工，芳苑鄉農會總幹事謝介民說，芳苑鄉農會從曾面臨破產，信用部重新營運，到日前得到農金獎兩個特優，一路走來不易，希望未來也能與縣府、公所合作，將芳苑鄉打造成農業休閒的好去處。

芳苑鄉農會草湖地區農業推廣中心今天動土由彰化縣長王惠美、芳苑鄉農會理事長林木村、常務監事林國揚、總幹事謝介民等人主持，彰化縣農會總幹事張建豐、立委謝衣鳯、芳苑鄉長林保玲、縣議員吳淑娟、洪子超等地方人士與會觀禮，場面熱鬧。

王惠美說，期許農業推廣中心完工後能夠再創芳苑農會輝煌成果，縣府也會繼續與農會、農民站在一起，縣府以「彰化優鮮」品牌，和大家一起出去打拚，希望帶動農產銷售，讓農友都有穩定的收入，也積極推動智慧農業，期待讓農友能更輕鬆，且有更好收入。

王惠美也讚許芳苑鄉農會很認真，在全國302間農會中，短短6年內輔導青農榮獲3次「十大神農」獎，更在今年榮獲農委會第16屆農金獎—專案農貸績效特優獎及農業信用保證業務績效特優獎，真的很不簡單。並表示，縣府也會持續協助農友，在推廣智慧農業，有補助金最高金額達1百萬元；還有農藥殘留檢測每次檢測費用優惠600元，優惠到112年12月31日止，鼓勵農民先檢驗再採收，以確保食品安全，期許大家一起努力，精進農業。

謝介民說，回顧芳苑鄉農會一路走來不易，也曾面臨破產，有賴鄉親的支持，才能持續發展，民國98年信用部重新開始營運，讓芳苑鄉農會整體作業回復，芳苑鄉農會日前得到農金獎的兩個特優，還有在近年4屆神農獎中，芳苑鄉已經有3個十大神農獎、1位全國模範農民，對於芳苑鄉農業發展是非常大的鼓勵。

新建草湖地區農業推廣中心面積約有492坪，共有3樓，謝介民說，期望能夠呈現嶄新的農會在鄉親面前，服務更多農民。

農會 農民

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