搶福袋、零下10度玩雪 台中百貨和遊樂園明起推好康

歲末年終，台中市中友百貨公司明起搶先開賣福袋，只要消費滿3688元，即可以1880元預購。另外，位在大里台中軟體園區的異想新樂園「冰雪奇園」亦打造出零下10度的冰雪世界，歡迎大家前往；明年1月美食街也隨之登場，讓消費者可以除了玩的高興，還有美食可吃。

中友百貨公司今天宣布，兔年福袋明天開始預購，限量200袋。兩款福袋每袋內容物價值最低都超過8888元及6888元，且大獎朝「減碳、智能科技」方向規畫，有市價89900元的電動機車、市價33980元的智慧聯網顯示器、市價30888元的折疊手機等，只要當天單筆消費滿3688元，就可以1880元購得。

位在台中軟體園區的異想新樂園「冰雪奇園」，明天以彩繪、立體雕塑及人造雪景，打造出零下10度的冰雪世界，歡迎大家不僅能拍美照還能體驗堆雪人、丟雪球、打雪仗的新奇感。

冰雪奇園占地400坪，從覆蓋白雪的隧道入口穿越後，映入眼簾的就是一個被雪圍繞的村莊與森林，巨大的冰柱透過色彩深淺的變化，讓人彷彿置身電影動畫中冰天雪地的奇幻世界。

另外，異想新樂園的美食街也將在明年1月登場，有火鍋、義大利麵、咖哩飯、牛肉麵、麻辣鴨血、韓式炸雞、甜點及冷熱飲等10家不同風格的主題餐廳進駐，全區規畫268個座位，可以隨時享受美食。