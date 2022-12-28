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中央公園開放無人機飛航 中市跨年活動禁飛12小時

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府修正遙控無人機禁限區。圖／交通局提供
台中市政府修正遙控無人機禁限區。圖／交通局提供

台中市政府今年公告第二次修正遙控無人機禁限區域，新增中央公園為許可飛航區域，另新增7處禁飛場域，今天（28日）生效。因跨年晚會在中央公園舉辦，為維護民眾安全，12月31日下午3點至明年1月1日凌晨2時跨年晚會期間，中央公園禁飛無人機約12小時。

交通局長葉昭甫表示，台中市遙控無人機飛行空域採原則開放、例外禁止方式管理，配合交通部民用航空局圖資更新期程，持續滾動修正公告禁飛場域。

台中市中央公園，位在水湳經貿園區內，面積67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，目前是全民運動、休閒、親子活動熱門地點，即日起調整為許可遙控無人機飛航區域，但空域200呎以上仍為禁止飛航空域，玩家活動時應避免影響航空安全。

另增7處禁飛場域，包括交通局1處、國防設施1處、郵務設施1處、水利設施1處及電力設施3處，目前台中市禁限區域共382處。

交通局指出，未經申請，在台中市公告禁止區域違規飛行或違反操作限制者，將依「民用航空法」處3至30萬元罰鍰；在民航局公告禁航區、限航區及航空站或飛行場四周違規飛行者，將移送航空主管機關依法處以30至150萬元罰鍰，並得沒入無人機，因故危害民眾生命財產安全者，也有相關刑事及民事責任。

台中市 跨年晚會 大安森林公園

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