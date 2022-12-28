綠民代批公車評鑑如虛設 中市府：促業者重視行車安全

台中北區昨深夜發生公車撞上一家三口，造成二死一傷意外。市議員周永鴻指出，多間發生事故的業者評鑑榮獲甲等，公車評鑑制度形同虛設；市議員朱暖英則呼籲市府，盡速與客運業者溝通檢討，研議並落實解決方案。中市府雙管齊下，今年起提高評鑑指標行車安全配分，持續辦行車安全教育，督促業者重視行車安全。

周永鴻說，交通局19日才發布新聞稿宣傳今年公車營運與服務評鑑結果，17家業者中有11家獲得甲等，班次嚴重誤點、趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運和撞死路人的豐原客運都名列甲等。

周永鴻指出，多間發生事故的客運業者評鑑榮獲甲等，評鑑制度形同虛設，2019年補助公車業者近30億元，卻無法達成基本安全，呼籲盧市長正視問題，不要粉飾太平。

周永鴻痛批，市府自2019年至今累計已補助累計超過百億，但市民搭公車還要擔心基本安全問題，重呼籲交通局深切檢討，現行公車評鑑制度是否能有效促進業者改善營運品質，市長盧秀燕也應該正視公車的各種問題，讓市民能找回信心，安心乘車。

市議員朱暖英提到，有接獲民眾反映，認為公車包含司機服務、駕駛安全等部分缺失，加上搭公車乘客多為年長者，呼籲交通局要盡速與各家客運業者溝通檢討，盤點問題、研議並落實解決方案，維護民眾使用公車權益與安全。

交通局表示，將持續督促客運業者落實行車安全，除要求客運業者落實行車安全教育訓練外，今年起也將評鑑指標行車安全配分提高，雙管齊下督促業者重視改善行車安全。

另針對交通部提及客運公司需要求駕駛「行經路口慢看停」，此標準列入年度補助計畫評鑑內，將配合辦理，並持續滾動式檢討公車評鑑指標的項目及配分。