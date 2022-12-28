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彰化前10月車禍死亡比去年同期增49人 沿海、高齡者較多

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化今年前10月車禍死亡比去年同期增49人，其中沿海、高齡者較多。報系資料照
彰化今年前10月車禍死亡比去年同期增49人，其中沿海、高齡者較多。報系資料照

交通部今天召開道安說明會公布今年1至10月交通事故比去年同期增加1萬5750件，其中30日死亡人數較去年同期增加最多的5縣市，分別為新北(+58)、彰化(+49)、高雄(+42)、竹縣(+24)、竹市(+15)，對此彰化縣警察局交通隊分析，車禍以芳苑、溪湖及鹿港轄區等沿海及空曠地區較多，以自撞、高齡者及機車族發生比例較高。

彰化縣警方在執法方面，因違規取締較往年增加，因而降低酒駕傷亡人數，但各類交通事故發生仍增加，彰化縣2022年1至10月份車禍死亡人數212人，較2021年增加。

彰化縣警局交通隊指出，發生死亡車禍，車速過快是一大因素，針對速度管理，彰化縣12月啟用12處科技執法設備，提醒民眾勿超速並注意安全；對於高齡者，也持續在社區利用供餐及各種集會機會加強宣導。

道路工程方面，辦理會勘並盤點本縣易肇事路口（段）工程改善，目前也都持續進行中，警方也指出，好的交通環境營造，政府責無旁貸，但交通安全也需要民眾配合，會持續努力積極防止車禍事故發生，以維護民眾行的安全，

車禍

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