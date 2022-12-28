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員林免費清運大型廢家具 1月6日開始登記

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林清潔隊以往在農曆年前會提供讓員林國宅住戶及一般民眾免費清運廢傢具服務。資料圖／民眾提供
員林清潔隊以往在農曆年前會提供讓員林國宅住戶及一般民眾免費清運廢傢具服務。資料圖／民眾提供

彰化縣員林市公所清潔隊配合國家清潔周及春節垃圾清運計畫，年前提供免費清運大型廢家具，1月6日到16日開始登記，黃吉城說，希望民眾能確實登記清運項目，但對於傢具業者等營運用途的廢傢具清運，清潔隊不受理免費清運。

因應過年前，許多民眾會除舊佈新，員林市大型廢家具預定1月9日到18日開始清運，採預約登記制，黃吉城說，今年初農曆年前共登記了2400多件大型傢具清運，預估明年1月登記數量可能更多。

黃吉城說，由於平常清運大型傢具清潔隊是收費的，例如單人床一張收費約300元，雙人床600，一整套的沙發組等約1200元，或一整車預約清運費約5千元，但只針對一般民眾的服務，不提供營業用業者的清運，但以往曾發現有傢俱業者回收了民眾舊傢俱，卻趁春節前登記清潔隊清運，來電預約要清運二張床，到場後是要清運一、二十張床及傢俱組，被清潔隊拒收，希望民眾可以確實登記清運數量。

而針對多達700多戶的員林國宅也預計1月16號提供清運服務，由於以往住戶會清出非常多的舊傢具及相關物品，也呼籲住戶到時堆置時，放置在人行道，勿隨意堆放在馬路旁，以免造成人車通行危險。

員林市公所清潔隊配合國家清潔周及春節垃圾清運計畫，年前提供免費清運大型廢家具，1月6日到16日開始登記。圖／員林清潔隊提供
員林市公所清潔隊配合國家清潔周及春節垃圾清運計畫，年前提供免費清運大型廢家具，1月6日到16日開始登記。圖／員林清潔隊提供

員林 春節

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