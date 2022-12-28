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員林免費清運大型廢家具 1月6日開始登記
彰化縣員林市公所清潔隊配合國家清潔周及春節垃圾清運計畫，年前提供免費清運大型廢家具，1月6日到16日開始登記，黃吉城說，希望民眾能確實登記清運項目，但對於傢具業者等營運用途的廢傢具清運，清潔隊不受理免費清運。
因應過年前，許多民眾會除舊佈新，員林市大型廢家具預定1月9日到18日開始清運，採預約登記制，黃吉城說，今年初農曆年前共登記了2400多件大型傢具清運，預估明年1月登記數量可能更多。
黃吉城說，由於平常清運大型傢具清潔隊是收費的，例如單人床一張收費約300元，雙人床600，一整套的沙發組等約1200元，或一整車預約清運費約5千元，但只針對一般民眾的服務，不提供營業用業者的清運，但以往曾發現有傢俱業者回收了民眾舊傢俱，卻趁春節前登記清潔隊清運，來電預約要清運二張床，到場後是要清運一、二十張床及傢俱組，被清潔隊拒收，希望民眾可以確實登記清運數量。
而針對多達700多戶的員林國宅也預計1月16號提供清運服務，由於以往住戶會清出非常多的舊傢具及相關物品，也呼籲住戶到時堆置時，放置在人行道，勿隨意堆放在馬路旁，以免造成人車通行危險。
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