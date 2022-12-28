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台中購物節登錄破350億 壓軸精品宅市價曝光約800萬
台中市購物節目標登錄金額300億，截至昨天已達350億元。市長盧秀燕今主持「衝破300億加碼抽百萬」，第7位百萬現金獎落台中西區一名家庭主婦。購物節今年壓軸抽精品好宅及百萬油電車，這戶好宅位在南區的麗寶建設的微笑系列建案，市價近800萬。
台中購物節主辦單位市府經發局，今舉辦突破300億加碼抽百萬元現金獎，盧秀燕現場call out給得獎人，電話接通，盧說「我是市長盧秀燕！」得主施小姐說認得是盧長的聲音，但不敢置信竟拿到百萬元，施小姐說，她一直注意抽獎，但只抱希望可拿到3000或萬元，活動進入尾聲以為沒希望了，沒想到抽中大獎，喜出望外。現場盧秀燕率與會者與來賓也齊聲恭喜！
盧秀燕表示，台中購物節12月20日已達標300億元，截至昨日登錄消費金額已逾350億元。外縣市民眾消費比例大幅增加，占總數近3成。經發局表示，台中購物節登錄發票和合作店家收據期限，延長至12月31日23點59分。
購物節壓軸大獎，麗寶集團贊助一戶精品好宅，位在南區，建案土地是屬國產署「地上權案」的建案，設定50年使用權，市價近800萬元。還有「產業專屬抽」，另針對餐飲、旅宿的百萬油電車。
經發局指出，今年消費熱區前5名是彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市和新北市，去年前5名消費熱區則是彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣和高雄市，新北今年首度進入消費熱區，特別來台中消費。
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