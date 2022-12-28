芳苑鄉農會草湖分部建物老舊 改建農業推廣中心

芳苑鄉農會草湖分部建物老舊，今天動工改建為草湖地區農業推廣中心，面積約492坪、共3層樓，未來可供農民、家政班使用。

彰化縣芳苑鄉農會草湖分部建築物老舊且完成階段性任務，原址重建為草湖地區農業推廣中心，今天舉辦動土典禮，彰化縣長王惠美、芳苑鄉農會理事長林木村等人出席，王惠美致詞表示，期許推廣中心完工後再創農會輝煌成果，縣府也會持續帶領行銷優質農產品。

王惠美表示，芳苑鄉農會很認真，在全國農會中，6年輔導3名青農獲全國十大神農獎，感謝農會用心；因應時代變遷，為提升服務興建草湖地區農業推廣中心，未來包含農務使用、家政班推廣等，就有一棟合適場所，造福草湖地區農民。

芳苑鄉農會總幹事謝介民說，鄉農會曾面臨破產，有賴鄉親支持才能持續發展，民國98年信用部重新開始營運，讓鄉農會恢復整體作業，後來陸續獲農金獎等，是非常大的鼓勵，未來持續與縣府、鄉公所合作，將芳苑鄉打造成休閒農業好去處。

縣府農業處表示，芳苑鄉農會輔導鄉內青農獲十大神農獎，分別為鄭育松（養豬）、吳鴻基（養鴨）和陳郁雄（養雞）；另外，農會今年也獲農金獎肯定。