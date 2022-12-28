抑制強風來襲河川揚塵漫天飛 中市環保局啟動AI智慧水線

台中市大安溪及大甲溪國道一號至出海口是河川揚塵好發河段，為改善揚塵空污問題，台中市環保局去年運用AI智慧科技，結合經濟部水利署第三河川局水線防制工法，於大安溪三十甲堤防進行AI智慧水線試辦作業，以空品做為水線啟動條件，當PM10濃度達一定濃度，立即啟動灑水作業，可透過遠端操作即時因應強風進行防制。

環保局表示，今年持續與第三河川局合作，擴大至大甲溪神岡區新廣大橋下方高灘地辦理，除智慧水線，也增加高灘景觀設計理念，將環保局廢棄資源再利用產生的木屑及阿罩霧培養土結合聖誕樹圖象，並搭配種植波斯菊，除河川揚塵防制，也能達到高灘永續綠化的目的。

環保局與第三河川局、林務局東勢林管處及台中港務分公司跨單位合作，針對河道周圍裸露地或河道培厚高灘地裸露地進行防制，並種植植栽，今年共完成改善83.88公頃，道路洗掃長度達5萬3726公里，多數民眾認為河川揚塵有改善。

環保局指出，近期強烈東北季風持續影響，環保局已針對強風期間，提前辦理強風特報應變措施，除增加AI智慧水線灑水頻率，並協調第三河川局、水利局及台中港務分公司推動道路認養作業，針對河道內施工區域、防汛道路及港區道路等執行環境清理作業，因應河川揚塵發生。