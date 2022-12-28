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中市學校跑馬燈宣傳市政惹議 議員轟徒增教師負擔

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市不少中小學校門口的跑馬燈或數位電視牆經常宣傳市政活動，引發爭議。記者余采瀅／攝影
台中市不少中小學校門口的跑馬燈或數位電視牆經常宣傳市政活動，引發爭議。記者余采瀅／攝影

台中市不少中小學校門口的跑馬燈或數位電視牆經常宣傳市政活動，民進黨台中市議員黃守達接獲教師投訴，指學校常收到市府來函公文，要求各級中小學於學校跑馬燈協助刊登政績及市府活動宣傳，頻率之高，已造成基層負擔。中市新聞局表示，考量學校機關電子屏幕貼近民眾日常生活，更易取得相關政府資訊，也能藉此機會讓學生在校園中了解公共事務，滿足民眾知的權利。

黃守達近期接獲教師投訴，指許多學校跑馬燈刊登「台中施政滿意度六都第一」、「參加台中購物節抽蛋黃區精品豪宅」以及台中耶誕嘉年華宣傳影片等市政宣傳，無益於教學。

黃守達批評，盧市府好大喜功，過去屢傳出要公務員配合無謂的宣傳工作，現在連教學場域都不放過。教師更向他抱怨，除要協助上架與教學毫無無關的宣傳內容，還被要求必須回傳報告，徒增基層工作負擔。

黃守達要求，市府應停止要求各級學校配合不相關，且不必要的市政宣傳，讓學校老師、行政人員能專心教學工作，也將宣傳版面回歸給各校自行運用。

台中市新聞局表示，為讓民眾瞭解市府政策及民眾自身權益，除透過官方社群平台及多元媒體管道宣傳外，考量學校機關電子屏幕貼近民眾日常生活，更易取得相關政府資訊，也能藉此機會讓學生在校園中了解公共事務，滿足民眾知的權利。

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