中市府首次獲獎！水湳水資源回收中心奪維護管理類佳作

台中水湳水資源回收中心日前自「第22屆公共工程金質獎」中，於公共設施維護管理類中奪下佳作，也是中市府首座獎項；水利局長范世億表示，好的工程也需好的營運團隊持續維護，才能發揮其最大價值，感謝評委肯定，讓台中市水利設施營運成果能被各界看見。

范世億說，公共工程全生命周期包括可行性評估、規畫、設計、招標、施工、驗收、接管及營運階段，各階段皆有其重要性，而營運階段的設施維護管理占生命周期時間最長，與民眾的生活息息相關，此次獲獎象徵台中市不僅水利建設成績卓越，更證明市府重視營運維護的決心。

水利局指出，水湳水資源回收中心就如同設置於水湳經貿園區內的濾水器，將集污範圍內生活污水導入規模1萬8千CMD的「薄膜生物處理系統」(MBR)，藉由薄膜可過濾掉大腸桿菌等細菌雜質，搭配全國首創社區型中水道系統，每日供給最多約4千噸放流水，於水湳經貿園區內作為非與人體接觸的沖、澆灌及景觀用水，並藉智慧水表控管供水情形，實踐聯合國永續發展目標(SDGs)。

水利局進一步指出，台灣近年氣候型態漸趨極端，短時間強降雨導致各地水患頻傳，卻因水留不住，時有限水措施，國內各界因而致力於水回收處理技術的研發與運用，藉以增加回收水的資源價值。

水利局說明，水湳水資源回收中心採活性污泥膜濾程序(MBR)搭配缺氧/好氧(AO)程序操作，原本的放流水質已極佳，水利局進而推動「水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫」，預計2年後，提供每日1萬噸的再生水供中科園區高科技產業使用。