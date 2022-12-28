快訊

政局如棋「老天自有安排」？選縣長失利 卻當上立委、副市長

嚴防變異株 薛瑞元：自中國大陸入境要在機場做唾液PCR

暴升46.7%！今增27,942例本土、226例境外、25死 連8天往上

中市府首次獲獎！水湳水資源回收中心奪維護管理類佳作

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中水湳水資源回收中心日前自「第22屆公共工程金質獎」中，於公共設施維護管理類中奪下佳作。圖／台中市政府提供
台中水湳水資源回收中心日前自「第22屆公共工程金質獎」中，於公共設施維護管理類中奪下佳作。圖／台中市政府提供

台中水湳水資源回收中心日前自「第22屆公共工程金質獎」中，於公共設施維護管理類中奪下佳作，也是中市府首座獎項；水利局長范世億表示，好的工程也需好的營運團隊持續維護，才能發揮其最大價值，感謝評委肯定，讓台中市水利設施營運成果能被各界看見。

范世億說，公共工程全生命周期包括可行性評估、規畫、設計、招標、施工、驗收、接管及營運階段，各階段皆有其重要性，而營運階段的設施維護管理占生命周期時間最長，與民眾的生活息息相關，此次獲獎象徵台中市不僅水利建設成績卓越，更證明市府重視營運維護的決心。

水利局指出，水湳水資源回收中心就如同設置於水湳經貿園區內的濾水器，將集污範圍內生活污水導入規模1萬8千CMD的「薄膜生物處理系統」(MBR)，藉由薄膜可過濾掉大腸桿菌等細菌雜質，搭配全國首創社區型中水道系統，每日供給最多約4千噸放流水，於水湳經貿園區內作為非與人體接觸的沖、澆灌及景觀用水，並藉智慧水表控管供水情形，實踐聯合國永續發展目標(SDGs)。

水利局進一步指出，台灣近年氣候型態漸趨極端，短時間強降雨導致各地水患頻傳，卻因水留不住，時有限水措施，國內各界因而致力於水回收處理技術的研發與運用，藉以增加回收水的資源價值。

水利局說明，水湳水資源回收中心採活性污泥膜濾程序(MBR)搭配缺氧/好氧(AO)程序操作，原本的放流水質已極佳，水利局進而推動「水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫」，預計2年後，提供每日1萬噸的再生水供中科園區高科技產業使用。

此計畫是中部地區首案與高科技產業合作的再生水案，不僅舒緩高科技產業缺水的風險，節省的自來水更可提升供給民生用水的彈性，將水湳水資源回收中心轉型成都市的小水庫。

台中水湳水資源回收中心。圖／台中市政府提供
台中水湳水資源回收中心。圖／台中市政府提供

資源回收 水利局 水資源

延伸閱讀

宜蘭美美水岸安農溪維護 一河局公私協力榮獲公共工程優等

重現紐約中央公園生活！「遠雄純寓」美式街廓大受新貴族喜愛

天坑掰掰 高雄市汙水管免開挖穿新衣

中市府2年斥資逾6千萬興建 水湳萬坪籃排球場明年啟用

相關新聞

影／福壽山農場蘋果王碩果遭偷吃 現行犯花栗鼠全都錄

福壽山農場內的「蘋果王」是場內著名地標，嫁接43種不同品種蘋果，成為展現農業軟實力的櫥窗，樹上所有果實不採摘，今早遊客驚...

彰化過年計程車費率每車次加價100元 防疫計程車剩6輛

彰化縣政府公布春節期間計程車費率，從1月21日（除夕）零時起到1月26日（初五）24時，每一車次家收起錶費100元，原跳表...

中市府首次獲獎！水湳水資源回收中心奪維護管理類佳作

台中水湳水資源回收中心日前自「第22屆公共工程金質獎」中，於公共設施維護管理類中奪下佳作，也是中市府首座獎項；水利局長范...

影／沙鹿沙田停車場婦幼車位難停 中市交通局：已改善

台中市沙鹿區沙田停車場剛啟用，目前可免費停車，有民眾發現，婦幼車格只有4格，其中一格車位離電梯最遠也最難停，因為車擋設計...

1月14日登場！南投燈會獲授權 「卡娜赫拉」首度來台設燈區

南投燈會將於元月14日到2月5日登場，因今年「卡娜赫拉的小動物」無人機演出，大受好評，明年又逢兔年，縣府爭取擴大合作，獲...

加肥站試辦上路 中市議員施志昌盼循環經濟推廣落實

台中市議員施志昌推廣沼渣沼液的循環再利用，將動物糞水經過處理後化作肥料，運送至需要的農田中，台中設10處加肥站供農民取用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。