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影／沙鹿沙田停車場婦幼車位難停 中市交通局：已改善
台中市沙鹿區沙田停車場剛啟用，目前可免費停車，有民眾發現，婦幼車格只有4格，其中一格車位離電梯最遠也最難停，因為車擋設計不當，台中市交通局今天說明，已拆除改善完成。
民眾在臉書討論新完工啟用的沙田停車場，可解決沙鹿市區停車不便問題，包括去市場或到光田醫院民眾，都可方便停車，但有人昨天停車發現，婦幼車格只有4格，離電梯最遠且最難停的一格，設計有問題，車擋位置讓停車很困難，有人說這是考驗停車技術，但真的太難停進去。
台中市交通局今天表示，沙田停車場為地下一層地上七層的立體停車場，提供186席汽車、92席機車停車空間，從今年12月26日至明年2月28日為試營運期間，除提供民眾免費停車外，交通局也持續進行「系統測試」及「設施介面精緻化」處理；民眾反映停車格車擋設置狀況，交通局已於12月27日拆除改善完成，便利民眾車輛停放。
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