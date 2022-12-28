影／沙鹿沙田停車場婦幼車位難停 中市交通局：已改善

台中市沙鹿區沙田停車場剛啟用，目前可免費停車，有民眾發現，婦幼車格只有4格，其中一格車位離電梯最遠也最難停，因為車擋設計不當，台中市交通局今天說明，已拆除改善完成。

民眾在臉書討論新完工啟用的沙田停車場，可解決沙鹿市區停車不便問題，包括去市場或到光田醫院民眾，都可方便停車，但有人昨天停車發現，婦幼車格只有4格，離電梯最遠且最難停的一格，設計有問題，車擋位置讓停車很困難，有人說這是考驗停車技術，但真的太難停進去。