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1月14日登場！南投燈會獲授權 「卡娜赫拉」首度來台設燈區
南投燈會將於元月14日到2月5日登場，因今年「卡娜赫拉的小動物」無人機演出，大受好評，明年又逢兔年，縣府爭取擴大合作，獲授權首創引進到台灣辦燈會，將製作6米高副燈並設特色專區，希望擴大吸引客群，帶動新春觀光經濟。
縣府指出，南投燈會每年吸引上百萬人次，是中部地區春節期間的指標性活動，而今年無人機表演「卡娜赫拉的小動物」，大放異彩，連日本插畫家卡娜赫拉本人都很驚豔，在自身網路社群上，分享燈會演出，還說「很想親眼看到」。
有鑑於「卡娜赫拉的小動物」受遊客喜愛，明年又是兔年，今年燈會結束後，積極與其品牌公司接洽合作，爭取南投燈會除延續無人機演出，更擴大至燈區展示及周邊產品授權，歷經逾半年時間，總算取得授權，首創引進到台灣的燈會活動。
觀光處表示，現階段已規畫在南投燈會設置「卡娜赫拉的小動物」特色燈區，由燈藝大師黃文全操刀製作6米高的卡娜赫拉副燈，燈光秀將結合輕快的「我在南投心自由」觀光主題曲，還有卡娜赫拉入口意象、4大主題氣球燈區等裝置藝術。
而明年「卡娜赫拉的小動物」在燈會期間的無人機演出，將與南投在地農特產、風景區及四季活動等三大主題搭配，使用的無人機從300台增至400台，展演品質將更加細膩；也將推出南投限定的卡娜赫拉紅包袋、特色紀念幣等周邊產品。
縣府表示，卡娜赫拉紅包袋、紀念幣等均為限量產品，將在燈會期間由縣長許淑華向遊客拜年發放，同時希望透過與「卡娜赫拉的小動物」合作，讓傳統燈會活動能吸引更多年輕、親子客群，為地方帶來更多人潮，帶動新春期間的觀光經濟。
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