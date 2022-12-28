加肥站試辦上路 中市議員施志昌盼循環經濟推廣落實

台中市議員施志昌推廣沼渣沼液的循環再利用，將動物糞水經過處理後化作肥料，運送至需要的農田中，台中設10處加肥站供農民取用，施志昌今天邀集環保局與農民現場了解使用狀況，他希望循環經濟能更推廣與落實。

台中市環保局表示，全台中市目前每年已使用約5萬噸的沼液澆灌，甲安埔約9000千噸，加肥站設置希望農民試用，王姓農民說，處理過後的沼液無異味，相當適合做底肥，也讓他使用肥料的量少了一半以上。

施志昌說，他長期推廣於甲安埔推廣循環經濟，尤其甲安埔內就有10家合法登記的畜牧場，沼渣沼液（豬牛的糞水）的處理對環境產生衝擊，他要求環保與農政單位能想出一套模式讓這些沼渣沼液能夠再利用。

他第一次當選議員時，透過立法院副院長蔡其昌協助，向中央爭取一輛沼液運輸車，將處理過的沼渣沼液變作肥料，運送至需要的農田中，明年也再爭取到一輛約375萬，讓環保局在調度上更加便利。

施志昌表示，這幾年推廣沼渣沼液再利用，農民也在試不同的農作物在比例上該如何利用這些沼液。今年底試辦的加肥站後，他陸續收到農民的回饋，用處理過後的沼液來澆灌，比較不會有福壽螺；除了文曲路上的加肥站，興安路上也設有一站，他希望農民能多利用，讓循環經濟能更加推廣與落實。

環保局水質及土壤保護科科長黃士峰表示，推廣肥糞進入農田已經多年，過去都是透過畜牧場拉管線至周邊農田澆灌，每年台中約可澆灌5萬噸，甲安埔約9000噸。現畜牧場周邊農田都已飽和，第二種方式則是透過槽車（沼液運輸車），只要農民有需求都可將沼液運送至所需農田澆灌。

今年第三種方式是加肥站，設一處只需要約5萬元經費，就像大賣場試用的概念，少量的讓沒有接觸過的農民來試用，如果覺得好，可以聯絡環保局將需要的量送給農民。