彰化春節垃圾清運時間出爐 初一到初三全縣暫停清運
距離農曆春節不到一個月，彰化縣環保局公布各鄉鎮市公所清運時間，其中明年1月22日（初一）至1月24日（初三）全縣鄉鎮市皆停止清運，1月25日（初四）鹿港鎮、和美鎮及大城鄉提前恢復清運；1月30日起全縣恢復正常收運。
彰化縣府環保局說，1月20日小年夜永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、埤頭鄉及二林鎮提早收運垃圾，其餘公所正常收運，1月21日除夕當天彰化市、芬園鄉、花壇鄉、鹿港鎮、和美鎮、社頭鄉、埔鹽鄉、田中鎮、田尾鄉、大城鄉、芳苑鄉及二水鄉正常收運，其餘公所提早開始收運或改由定點收運。
1月26日（初五）福興鄉、線西鄉、伸港鄉、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉、竹塘鄉及二林鎮提早開始收運垃圾，其餘公所皆恢復正常收運，1月27日（初六）福興鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、埤頭鄉及竹塘鄉提早開始收運，其餘公所正常收運，1月28日（初七）大村鄉及埤頭鄉提前開始收運，其餘公所正常收運，
環保局提醒民眾，平時容易錯誤分類的物品，包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，不能直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，春節休假期間將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言