彰化春節垃圾清運時間出爐 初一到初三全縣暫停清運

距離農曆春節不到一個月，彰化縣環保局公布各鄉鎮市公所清運時間，其中明年1月22日（初一）至1月24日（初三）全縣鄉鎮市皆停止清運，1月25日（初四）鹿港鎮、和美鎮及大城鄉提前恢復清運；1月30日起全縣恢復正常收運。

彰化縣府環保局說，1月20日小年夜永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、埤頭鄉及二林鎮提早收運垃圾，其餘公所正常收運，1月21日除夕當天彰化市、芬園鄉、花壇鄉、鹿港鎮、和美鎮、社頭鄉、埔鹽鄉、田中鎮、田尾鄉、大城鄉、芳苑鄉及二水鄉正常收運，其餘公所提早開始收運或改由定點收運。

1月26日（初五）福興鄉、線西鄉、伸港鄉、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉、竹塘鄉及二林鎮提早開始收運垃圾，其餘公所皆恢復正常收運，1月27日（初六）福興鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、埤頭鄉及竹塘鄉提早開始收運，其餘公所正常收運，1月28日（初七）大村鄉及埤頭鄉提前開始收運，其餘公所正常收運，