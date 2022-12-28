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彰化春節垃圾清運時間出爐 初一到初三全縣暫停清運

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣環保局公布各鄉鎮市公所清運時間。圖／彰化環保局提供
彰化縣環保局公布各鄉鎮市公所清運時間。圖／彰化環保局提供

距離農曆春節不到一個月，彰化縣環保局公布各鄉鎮市公所清運時間，其中明年1月22日（初一）至1月24日（初三）全縣鄉鎮市皆停止清運，1月25日（初四）鹿港鎮、和美鎮及大城鄉提前恢復清運；1月30日起全縣恢復正常收運。

彰化縣府環保局說，1月20日小年夜永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、埤頭鄉及二林鎮提早收運垃圾，其餘公所正常收運，1月21日除夕當天彰化市、芬園鄉、花壇鄉、鹿港鎮、和美鎮、社頭鄉、埔鹽鄉、田中鎮、田尾鄉、大城鄉、芳苑鄉及二水鄉正常收運，其餘公所提早開始收運或改由定點收運。

1月26日（初五）福興鄉、線西鄉、伸港鄉、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉、竹塘鄉及二林鎮提早開始收運垃圾，其餘公所皆恢復正常收運，1月27日（初六）福興鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、埤頭鄉及竹塘鄉提早開始收運，其餘公所正常收運，1月28日（初七）大村鄉及埤頭鄉提前開始收運，其餘公所正常收運，

環保局提醒民眾，平時容易錯誤分類的物品，包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，正確處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，不能直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，春節休假期間將垃圾包好且將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，不要隨意丟棄造成髒亂。

彰化縣環保局公布各鄉鎮市公所清運時間，其中明年1月22日（初一）至1月24日（初三）全縣鄉鎮市皆停止清運；1月30日起全縣恢復正常收運。本報資料照片
彰化縣環保局公布各鄉鎮市公所清運時間，其中明年1月22日（初一）至1月24日（初三）全縣鄉鎮市皆停止清運；1月30日起全縣恢復正常收運。本報資料照片

垃圾車 鹿港

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