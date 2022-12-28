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用糕餅傳愛 阿聰師捐餅送暖助弱勢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中糕餅業者「阿聰師的糕餅主意」延續多年寒冬送暖傳統，昨在大甲區公所舉辦「糕餅傳愛寒冬送暖捐贈活動」。圖／阿聰師糕餅主意提供
台中糕餅業者「阿聰師的糕餅主意」延續多年寒冬送暖傳統，昨在大甲區公所舉辦「糕餅傳愛寒冬送暖捐贈活動」。圖／阿聰師糕餅主意提供

春節將近，台中糕餅業者「阿聰師的糕餅主意」延續多年寒冬送暖傳統，昨在台中市大甲區公所舉辦「糕餅傳愛寒冬送暖捐贈活動」，提供糕餅禮盒捐贈給大甲、大安、外埔、后里共四個行政區的低收入戶，溫暖弱勢過節。

阿聰師的糕餅主意董事長「台灣芋頭酥之父」阿聰師，今年準備數百份「護國庇民平安餅」助弱勢，昨天在大甲區公所由大甲區公所課長李燕如、大安區公所主任秘書黃順良、外埔區公所主秘白植杰、后里區公所課長周偉傑代表接受，將由區公所里幹事分贈給轄區內低收入戶，憑兌換券於年節期間可兌領糕餅一盒，希望拋磚引玉，讓更多企業投入關懷社會，幫助弱勢。

董事長吳聰朝表示，大甲大安是他發跡的故鄉，年少時在外飄泊學藝，最後回鄉創業至今一甲子，他對家鄉濃厚的愛，近期寒流來襲、加上疫情肆虐，弱勢戶的生活雪上加霜，他將糕餅取名「平安餅」，希望社會大眾都能平平安安。

阿聰師的糕餅主意最近與當地正勤愛心協會捐贈物資、定期與糕餅公會舉辦捐血送糕餅、及金陵子同濟會一起義賣糕點，母親節與中秋節也有愛心專案，協助憨兒團體募資。

愛心 低收入戶 后里

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