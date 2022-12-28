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彰化過年計程車費率每車次加價100元 防疫計程車剩6輛
彰化縣政府公布春節期間計程車費率，從1月31日（除夕）零時起到2月5日（初五）24時，每一車次家收起錶費100元，原跳表內容不變，起跳2.1公里100元，續程每200公尺加收5元，還有夜間加成，從深夜11點到早上6點加20元，防疫計程車也需符合規定收費。
縣府交通處指出，彰化縣目前約有700輛計程車，防疫計程車僅剩10輛，因需求減少，預計1月1日後將剩下6輛，春節收費加價比照一般計程車，至於近來盛行的多元計程車由於採預約制，且起價本本來就比一般計程車高，春節期間未列入規範。
民眾反映縣內仍有不少計程車以趟次向客人喊價，交通處指出，計程車都應依規定按錶收費制度，消費者搭乘計程車，可向計程車司機索取按錶計費收據。
交通處說，消費者若發現違規收費情形者，請記下司機姓名、車號、乘車日期及時間、往返地點及收取費用等資訊逕向監、警單位檢舉，以確保消費者權益。
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